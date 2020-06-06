廣德家老闆發祭品「光復開店」！　明起公佈店內優惠資訊

記者陳羿妏、吳奕靖、許宥孺／高雄報導



高雄香蕉煎餅店「廣德家」去年7月因為發起罷韓活動，遭韓粉不停檢舉、網路霸凌，甚至還收到冥紙恐嚇信。對此，廣德家老闆得成功罷免韓國瑜後，於 WeCare總部接受《ETtoday新聞雲》記者採訪時興奮表示，終於可以「光復開店」，也提到明7日將公佈優惠訊息、發放祭品，來慶賀韓國瑜被罷免。

▲曾遭韓粉攻擊的廣德家煎餅店老闆表示可以光復開店了。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

廣德家老闆提到，終於可以不用活在韓流恐懼，得到民主正義伸張，「安心送他（韓國瑜）上路」，人民才是真正的主人，這次也透過選票讓韓國瑜知道「高雄人民不是塑膠做的」；他說，「從哪跌倒，從哪站起」，接下來煎餅店可能移到最初開店位置，明天起將會公佈店內優惠資訊、發放祭品，也感謝一直以來幫助他的民進黨、時代力量議員，祭品的部分將從他們的服務處開始發放。

▲▼紅色賀聯酸韓國瑜因「高票」遭罷免。

另外，WeCare總部旁還可看到有民眾高舉一張張「狂賀紅紙」，公民割草行動志工徐小姐接受《ETtoday新聞雲》記者採訪表示，紅色賀聯是由美工設計出來的，下午2時許負責待在監票所的志工回報，應該有望罷免成功，因此趕緊買了紅色紙張、奇異筆完成大大的紅色賀聯，而寫著「狂賀高雄市長韓國瑜高票當選」，浮誇字樣吸引許多民眾前來合照。