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阿里山高山春季優良茶競賽　合作社理事主席蔡惠櫻6萬捐公益

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▲嘉義大阿里山高山茶比賽 。（圖／記者翁伊森攝）

▲由阿里山茶葉生產合作社舉辦嘉義大阿里山高山茶比賽 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

阿里山農會和阿里山茶葉生產合作社6日分別在番路鄉仁義湖岸大酒店、阿里山國家風景區管理處舉辦春季優良茶競賽頒獎暨展售會，茶葉生產合作社更拍賣1斤特等獎茶葉收入做公益，由合作社理事主席蔡惠櫻以6萬元得標，將全數捐給嘉義縣社會局作為公益使用。

▲合作社理事主席蔡惠櫻以6萬元得標，將全數捐給嘉義縣社會局作為公益使用。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲合作社理事主席蔡惠櫻以6萬元得標，將全數捐給嘉義縣社會局作為公益使用。（圖／記者翁伊森翻攝）

阿里山茶葉生產合作社2020年春季優良茶比賽淘汰率32%，比往年降低很多,主要是氣候穩定，茶菁品質佳，烘焙乾燥都很夠力,茶湯飽滿甘醇。此次青心烏龍組總共250點參賽,青心烏龍今年品質不及金萱優質,可能是今年春季後期天氣比較不穩定,影響原料品質,雖然跟金萱比起來沒有特別好,但還是維持了一定的品質,。

2020年春季優良茶比賽參賽點數共315件，分青心烏龍組及新品種組，其中青心烏龍組250件，新品種組65件。
本次比賽青心烏龍組特等獎由名峰製茶蘇于廓先生贏得，頭等一獎由上富茶廠黃建賓先生贏得，頭等獎7名，分別由名峰製茶林桂枝女士、台灣藏韻茶業林展緯先生、賴正一製茶賴新日先生、承德精製茶業蘇楠雄先生（3件）、龍美羅家農場羅旭輝先生贏得，金質獎共30名，優良獎共95名，淘汰116件，淘汰率：46.4%。

本次比賽新品種組頭等一獎由一品茶業邱詩富先生贏得，頭等獎2名，分別由櫻田茶道蔡靜女士、龍頂製茶王文雄先生贏得，金質獎8名，優良獎31名，淘汰23件，淘汰率：32%。

▲嘉義大阿里山高山茶比賽 。（圖／記者翁伊森攝）

▲阿里山鄉農會2020大阿里山地區春季優良茶一品茶業獲獎。（圖／記者翁伊森翻攝）

同一時間阿里山鄉農會2020大阿里山地區春季優良茶則在阿管處前廣場舉行頒獎展售，今年青心烏龍組特等獎一品茶業林秉謙摘冠，金萱組特等獎十三製茶王俊傑摘金，淘汰率41％。

嘉義縣阿里山高山茶分佈在梅山、番路、竹崎、阿里山等鄉鎮、海拔800到1500公尺山區，種植面積約1827公頃，總產量達到1,722公噸。大阿里山區得天獨厚的地理環境和氣候，所生産的茶葉豐潤渾厚，滋味甘美，香氣十足，知名度高，被業界喻為「阿里山出好茶，世界第一等」。

▲嘉義大阿里山高山茶比賽 。（圖／記者翁伊森攝）

▲一品茶業負責人林淑媛。（圖／記者翁伊森攝）

一品茶業阿里山合作社比賽榮獲 新品種組 *頭等一*(第一名)，阿里山農会舉辦的 一品茶業也勇奪烏龍茶組特等奬和金萱茶組 頭等三，負責人林淑媛表示一品茶業成立至今剛滿三十週年，至今共拿了18次特等獎，數次的冠軍獎，更拿了兩次兩岸鬪茶兩岸茶王獎，也在2017、2018年連續拿到製茶比賽第一名，也曾連續三年拿到紅茶比賽特等獎。

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關鍵字：

阿里山農會茶葉生產合作社高山春季優良茶蔡惠櫻一品茶業

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