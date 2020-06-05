　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

退休績優警擔任桃園勞資和諧促進會理事長　調處勞資爭議拚經濟

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲退休績優警蕭志維擔任桃園勞資和諧促進會理事長。（圖／桃園勞資和諧促進會提供）

▲退休績優警蕭志維(右二)擔任桃園勞資和諧促進會理事長。（圖／桃園勞資和諧促進會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「保有真誠和熱情，人生不設限。」桃園市勞資和諧促進會日前進行第10屆新卸任理事長交接，新任理事長蕭志維是退休績優警，接任社團理事長引發各好奇？蕭志維說，任職警界32年期間，因職責所在，有27年不時因勞資糾紛或抗爭事件，與勞團人士溝通協調，而深研勞工權益相關法令，排解紛爭並贏得信任與支持。▲退休績優警蕭志維擔任桃園勞資和諧促進會理事長。（圖／桃園勞資和諧促進會提供）

▲前檢察官劉承武(中)出席交接典禮。▼立委黃世杰出席交接典禮。（圖／桃園勞資和諧促進會提供）▲退休績優警蕭志維(右二)擔任桃園勞資和諧促進會理事長。（圖／桃園勞資和諧促進會提供）

蕭志維說，員警工作和負責勞資協商的協會理事長，看似完全不相干的服務，然凡事都有善因緣，他在1983年自警專畢業分發到大園派出所服務，因經常幫助急難與發動募捐救助貧困鄉民，甚至不顧生命危險救援危難幼童等義行，而於1986年起陸續獲推薦當選桃園縣模範警察、全國好人好事代表、全國模範警察…等殊榮，更加讓他珍惜這份與人為善的警職工作。▲退休績優警蕭志維擔任桃園勞資和諧促進會理事長。（圖／桃園勞資和諧促進會提供）

▲蕭志維認為保有真誠和熱情，創造服務人生。▼新任理監事。（圖／桃園勞資和諧促進會提供）
▲退休績優警蕭志維擔任桃園勞資和諧促進會理事長。（圖／桃園勞資和諧促進會提供）

由於，當時正值解嚴後民主意識抬頭，陳情抗議群眾運動如雨後春筍般蔚為風潮，他因職責所在，不時與自力救濟或抗爭活動的勞團，進行溝通協調，並在協助處理相關案件時，積極協助勞資雙方化解對立，共創雙贏達到勞資和諧，也因真誠的行事作風，和日漸累積的專業素養，獲得如杜邦公司產業工會、桃園市總工會、勞資和諧促進會等社團人士肯定。

直至2015年自警界退休，獲聘桃園市勞資和諧促進會擔任顧問，全力投入化解勞資糾紛等案件處理，並獲理監事任認同，於日前獲全票支持當選理事長，任期4年。蕭志維強調，「桃園市勞資和諧促進會」每年接受公部門、勞資雙方申請協調案件500多件，全力協助勞資雙方取得平衡點，共創雙贏局面，一起為台灣經濟打拚。

桃園市勞資和諧促進會第10屆新任理監事名單，分別為理事：陳順來、石清課、曾惠桔、蕭志維、陳若蘭、游聰明、黃耀陞、蔡依憫、陳萬榕等9名；候補理事：李朝掌、陳欽碧。監事：賴文聖、劉和聰、林朝正；候補監事：呂招達。

・不只划算，是超級划算

ET快訊
學生族福音！交通部拍板：「19歲以下」暑假免費玩22家遊樂園
又有免運了！foodpanda「6月天天免外送費」　輸6字優
罷韓投票要帶傘！西南風影響　高雄「6/6整天都可能下雨」
快訊／撞警畫面曝！台中男闖紅燈竟拒檢猛撞　警「噴飛1M」腿骨
快訊／生田斗真爆閃婚！秘戀女星5年修成正果
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

再添救護生力軍強化偏鄉救護能量　地方企業捐贈救護車

集集攔河堰小水庫近在眼前！農民卻無水灌溉...地方協調「嘸解」

貼心加碼會考服務　竹市學子會考表現亮眼

退休績優警擔任桃園勞資和諧促進會理事長　調處勞資爭議拚經濟

遊客請注意！人氣王太平山蹦蹦車　邊坡整修工程所需6/10停駛一日

太平洋縱谷馬拉松動起來！魏嘉賢拜會理想大地獲支持再合作

「台東夏雪了 」芒果界LV　B貨變黃金銷香港

台南大內酪梨嚴重落果　立委陳亭妃第一時間邀農糧署會勘

「浪子芒果」　更生人潘明德種出香甜碩美愛文芒果

台南市防疫新生活　 黃偉哲：防疫解封採負面表列方式！

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

刺死鐵路警嫌判無罪36天　李承翰父過世...看不到上訴判決

她癌症4期想吃味丹「停產泡麵」　董事長霸氣加開生產線讓網哭了

在家做好吃下飯的家常銷魂滷肉　細火慢燉超入味！網：看了好餓

振興3倍券領用懶人包6重點整理　實體＆數位版、使用通路報你知

再添救護生力軍強化偏鄉救護能量　地方企業捐贈救護車

集集攔河堰小水庫近在眼前！農民卻無水灌溉...地方協調「嘸解」

貼心加碼會考服務　竹市學子會考表現亮眼

退休績優警擔任桃園勞資和諧促進會理事長　調處勞資爭議拚經濟

遊客請注意！人氣王太平山蹦蹦車　邊坡整修工程所需6/10停駛一日

太平洋縱谷馬拉松動起來！魏嘉賢拜會理想大地獲支持再合作

「台東夏雪了 」芒果界LV　B貨變黃金銷香港

台南大內酪梨嚴重落果　立委陳亭妃第一時間邀農糧署會勘

「浪子芒果」　更生人潘明德種出香甜碩美愛文芒果

台南市防疫新生活　 黃偉哲：防疫解封採負面表列方式！

吃了超排毒！西式養生「減糖通心粉」飽足感滿分...連小孩都愛

中職／解封後7日不重新劃位　兄弟拚3500人滿場

再添救護生力軍強化偏鄉救護能量　地方企業捐贈救護車

小8獻出第一次「高難度旋轉之吻」　拍完吐槽：現實根本不會！

送一間房子給你！　貓咪散步回家「叼整串鑰匙」驚呆奴才

「皇上」霍建華甜探班老婆林心如　女兒童言媽媽工作是賣房子

中職／陳俊秀連3場未先發　滑壘髖關節不適

承翰媽曝勇警兒同學「貼心舉動」！警政署長陳家欽溫情拍肩：要堅強

張小月華麗轉身　笑談未來動向：謝謝外界給我很多「好工作」

國民ETF成分股調整出爐！0050新增緯穎、踢除寶成

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

地方熱門新聞

鐵路警承翰爸飲恨離世　胃出血病逝家中

應曉薇牽DIOR請命設立「市立寵物長照安寧中心」

警方取締改裝車不手軟 2小時攔查30多輛

罷韓最終場大遊行終點　將與韓國瑜強碰頭

單親媽朱郁儒養兒Cosplay賣早餐

單親媽賣地瓜遭趕　搶地盤起爭執

承億文旅發聲明稿捍清白

機場噪音防制費申辦　桃園48,000戶受惠

海中黑金數量暴增

懷孕移工自行到案

百貨推感謝年中慶　搶振興券大餅

獨木舟環島　海巡全程守護

大億麗緻與南警六分局舉辦捐血活動

90歲翁獨走5公里　體力驚人忘了回家路

更多熱門

關鍵字：

績優警蕭志維桃園勞資和諧促進會

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

開冷氣看鳥臉色　媽1動作超貼心

單親媽整天只賣2碗湯！網點破致命傷

單親媽砸50萬積蓄開店　每天經營18小時只賺60元...

鐵路警承翰爸飲恨離世　胃出血病逝家中

目睹醉酒女星被「輪流侵犯懷孕」！　她遭解內衣扣硬上

正妹鹹濕調情「我的乳房很漂亮」！勾蔡阿嘎截圖對話曝光

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

網紅搭高鐵「拉鍊下滑」掉出F巨胸

「我的心肝兒」李承翰阿嬤痛哭　家屬急攙扶

咪妃分手1年爆復合Joeman！IG放閃「名車背景露餡」

校長在警衛室辦公　背後原因超暖

無辜男滑手機被砍　兇嫌辯：「他要攻擊我」

他煮食90歲祖母「切成小肉塊享受」　半屍躺地等烹飪

16歲妹開朋友車「無照上國道」！猛撞鹽酸槽罐車

兒作文爆家裡很破爛　媽PO兇手照網笑翻

更多

最夯影音

更多
兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了
勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面