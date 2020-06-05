退休績優警擔任桃園勞資和諧促進會理事長　調處勞資爭議拚經濟

▲退休績優警蕭志維(右二)擔任桃園勞資和諧促進會理事長。（圖／桃園勞資和諧促進會提供）



記者楊淑媛／桃園報導

「保有真誠和熱情，人生不設限。」桃園市勞資和諧促進會日前進行第10屆新卸任理事長交接，新任理事長蕭志維是退休績優警，接任社團理事長引發各好奇？蕭志維說，任職警界32年期間，因職責所在，有27年不時因勞資糾紛或抗爭事件，與勞團人士溝通協調，而深研勞工權益相關法令，排解紛爭並贏得信任與支持。

▲前檢察官劉承武(中)出席交接典禮。▼立委黃世杰出席交接典禮。（圖／桃園勞資和諧促進會提供）

蕭志維說，員警工作和負責勞資協商的協會理事長，看似完全不相干的服務，然凡事都有善因緣，他在1983年自警專畢業分發到大園派出所服務，因經常幫助急難與發動募捐救助貧困鄉民，甚至不顧生命危險救援危難幼童等義行，而於1986年起陸續獲推薦當選桃園縣模範警察、全國好人好事代表、全國模範警察…等殊榮，更加讓他珍惜這份與人為善的警職工作。

▲蕭志維認為保有真誠和熱情，創造服務人生。▼新任理監事。（圖／桃園勞資和諧促進會提供）



由於，當時正值解嚴後民主意識抬頭，陳情抗議群眾運動如雨後春筍般蔚為風潮，他因職責所在，不時與自力救濟或抗爭活動的勞團，進行溝通協調，並在協助處理相關案件時，積極協助勞資雙方化解對立，共創雙贏達到勞資和諧，也因真誠的行事作風，和日漸累積的專業素養，獲得如杜邦公司產業工會、桃園市總工會、勞資和諧促進會等社團人士肯定。

直至2015年自警界退休，獲聘桃園市勞資和諧促進會擔任顧問，全力投入化解勞資糾紛等案件處理，並獲理監事任認同，於日前獲全票支持當選理事長，任期4年。蕭志維強調，「桃園市勞資和諧促進會」每年接受公部門、勞資雙方申請協調案件500多件，全力協助勞資雙方取得平衡點，共創雙贏局面，一起為台灣經濟打拚。

桃園市勞資和諧促進會第10屆新任理監事名單，分別為理事：陳順來、石清課、曾惠桔、蕭志維、陳若蘭、游聰明、黃耀陞、蔡依憫、陳萬榕等9名；候補理事：李朝掌、陳欽碧。監事：賴文聖、劉和聰、林朝正；候補監事：呂招達。

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