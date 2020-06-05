首表態！東京奧組委副主席：最快2021春季決定是否舉辦

▲東京奧運原訂今年登場，但受到疫情影響延期。根據計畫，東奧預定2021年7月23日至8月8日舉行，殘奧會則是8月24日至9月5日登場。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

東京奧運2021年能否順利登場迄今仍未有定案，根據東京奧運會和殘奧會組委會副主席遠藤利明今（5）表示，東奧是否舉辦的判定最快將於2021年春季有結果。這也是奧組委幹部首度公開提及官方將於何時判斷奧運會可否舉辦的時間點。

共同社報導，原定於今夏舉辦的東京奧運會與殘奧會受到新冠肺炎疫情影響，考量到部分資格賽取消、運動員針對疫情的擔憂，今年3月決定延期。

東京奧運會和殘奧會組委會副主席遠藤利明（Toshiaki Endo）指出，2021年夏季新冠疫情狀態將會如何，現階段仍是未知數，且監控疫情並評估其對奧運的潛在影響相當重要，「現在討論能否舉辦還太早，我認為，在明年3月或在此前後，必須切實做出判斷。」

此前，國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）接受BBC體育頻道採訪時表示，若東奧明年無法順利舉辦，將會取消；國際奧委會協調委員會主席科茨（John Coates）先前向澳洲媒體透露，今年10月將會是判斷東奧能否舉辦的關鍵時刻。

遠藤利明的說法間接推翻科茨先前所提及的今秋判斷東奧是否舉行的論點。遠藤利明補充說明，他已向國際奧委會求證，官方並沒有設下判斷東奧是否舉辦的最後期限。

至於日本政府考慮簡化舉辦東京奧運的立場，包括減少觀眾數量、縮減開閉幕式等，遠藤利明認為，此舉有利有弊，「希望在確實做好防疫措施的基礎上，以放心安全的形式舉辦賽事。」

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