九鵬基地試射操演畫面曝光　拖式2A飛彈、雷霆2000火箭砲齊發射

▲國軍本週於屏東九鵬地區實施飛彈射擊。（圖／國防部提供，下同）



記者林銘翰／台北報導

為驗證部隊訓練成效，國防部109年飛彈射擊操演本週於屏東九鵬基地展開，順利完成拖式2A飛彈、雷霆2000多管火箭砲車、雙聯裝刺針飛彈及復仇者飛彈車等武器實彈射擊，彰顯捍衛國家安全的決心。國防部長嚴德發期許官兵，「平時多流汗，戰時少流血」，戰訓本務是軍人的核心價值，唯有「從嚴、從難、從實」勤訓精練，透過一點一滴的累積，才能展現精準射擊的成果。

國防部109年「天馬、雷霆、神弓」操演本週於屏東九鵬基地展開，操演期間，官兵以高度專業和絕佳默契，將打擊能量發揮到極致，展現國軍官兵捍衛家園的堅定決心與堅強實力。

此次的飛彈射擊，分別實施「天馬」、「雷霆」及「神弓」三項操演，來自陸軍及海軍陸戰隊的砲兵、反裝甲、防空部隊官兵，採全裝、實彈及實距離方式，以設置於海上靶船及空中靶彈作為模擬敵軍，實施射擊任務，展現國軍部隊堅強防衛戰力。

在「天馬操演」的部分，由陸軍及海軍陸戰隊反裝甲部隊參演，射手分於陸軍M1045拖式悍馬車、陸戰隊CM25拖式甲車上，射擊拖式2A飛彈，官兵透過裝備追蹤功能的光學瞄準具，瞄準外海靶船，經由導線將修正資訊傳送給飛彈，使飛彈沿著瞄準線飛行，射手還必須掌握靶船浮動頻率與方向，精準調整飛彈路徑，成功命中目標，展現反裝甲部隊戰力。

在「雷霆操演」方面，擔任操演的本島、外離島的多管火箭部隊，實施MK15、MK30及MK45等各型火箭彈射擊，火箭彈發射瞬間震撼訓場，屢次命中目標區。為確保操演順利，砲兵官兵接收到射擊指揮所下達的射擊任務後，雷霆2000火箭砲車迅速進入陣地，完成「用砲」程序，並由安全軍官針對車上武器射控系統等逐一檢查，待命射擊，發揮雷霆2000火箭砲車反登陸作戰能力。

此外，在最後兩天的「神弓操演」，操演部隊以「雙聯裝飛彈發射系統」、「復仇者飛彈車系統」，實彈射擊刺針飛彈，面對操演場地兩側發射之靶彈，官兵必須掌握10秒左右的時間，順序追瞄目標，扣下發射鈕成功擊落靶彈。

嚴德發期許操演官兵，「平時多流汗，戰時少流血」，戰訓本務是軍人的核心價值，唯有「從嚴、從難、從實」勤訓精練，透過一點一滴的累積，才能展現精準射擊的成果。

嚴德發強調，在現今科技進步的戰場，殲滅敵方往往只有一次機會，唯有透過扎實的訓練，達成精準命中的要求，才能發揮不對稱作戰的可恃戰力，守護國家安全，在「無戰不聯」的基礎上，發揮「三軍一家、團結合作」的精神，同時針對缺失進行檢討，讓操演能真正符合實戰的需求 。

更多關於韓國瑜罷免案...

► 王金平表態挺韓國瑜：我希望韓市長做好、做滿

► 罷韓倒數72小時！民進黨正式催票 「史上第一次」請高雄人踴躍投票

► 罷韓門檻提高原因曝光！要多4661張同意票才能過關...Wecare火力全開急催票

熱門新聞...

► 搞懂罷免門檻了嗎？ 罷韓投票前一定要知道的「3件事」

► 高市選委會公布6月6日公民數增加 門檻提高！57萬4996有效票才能罷韓

► 這不是韓國瑜的第一次！曾為核四被提罷免…20年來4案通通都失敗



►上網登錄過期票券 現賺1.5倍東森幣