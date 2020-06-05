新義里大橋追撞畫面曝！白車飛撞砂石車爛毀　記憶體大廠員工「2死3重傷」

記者黃孟珍、莊智勝／苗栗報導

苗栗縣三義鄉新義里大橋高架段4日下午近1時發生一起嚴重死亡車禍，一輛白色自小客行經事故路段時突飛撞前方砂石車，由於撞擊力道相當猛烈，白車車頭當場爛毀，車內前後安全氣囊也爆開。警方事後趕抵現場，發現白車內受困的5人均為知名記憶體大廠員工，經送醫搶救後仍釀成2死3重傷慘劇。

▲白色自小客上匝道後速度飛快，接著猛力撞上砂石車後側。（圖／記者黃孟珍翻攝）

行車紀錄器畫面拍下，當時砂石車沿著車道直行，但後方一輛白色自小客卻突然高速駛近，還從內側車道跨越到外線道，隨後猛力撞上砂石車車尾，自小客車頭瞬間爛毀。

救護人員獲報後趕抵現場，發現白車車內共5名男性傷患受困，傷者身分均為知名記憶體大廠員工，當下已有部分傷患失去意識，因此警消立即用油壓剪等破壞器材拆卸車門，一一協助傷者脫困，並分別送往大甲光田、大甲李綜合、苑裡李綜合醫院搶救，無奈副駕駛座的陳男（26歲）、以及副駕後座劉男（37歲）仍在到院前死亡；而何姓駕駛（26歲）則是右大腿骨折，生命跡象暫時穩定，另外2人傷勢也相當嚴重，目前仍在治療中。

砂石車蕭姓駕駛表示，當時自己行駛在外線道爬坡段，從後照鏡就看到白車從匝道上來後車速相當快，隨後沒多久就立刻撞上。警方初步調查，發現自小客車內前後安全氣囊均爆開，足見撞擊力道之大；目前砂石車蕭姓駕駛酒測值為0，白車駕駛何男則待測，確切事故發生原因仍待釐清。

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▼白色自小客車頭爛毀，車內5人「2死3重傷」。（圖／記者黃孟珍翻攝）