10警出任務全失蹤…貨車內傳惡臭！　一開驚見7屍體「肢解成塊」還裝袋

Dismembered bodies of seven kidnapped police officers found dumped in a van https://t.co/VjAIFx6SXL — The US Sun (@TheSunUS) June 3, 2020

記者黃心瑀／綜合報導

墨西哥著名的度假勝地科利馬州（Colima）日前出現一輛小貨車，並且不時散發處陣陣惡臭，警方在接獲民眾報案過後前去檢查，竟然在車內發現7具「被肢解」的屍體，經過確認，這些屍體正是前往哈利斯科州（Jalisco）出任務、失蹤幾天的10人警察部隊中的其中7人。

綜合外媒報導，科利馬警方1日時接獲報案，有路人指稱位於一個足球場旁停放著幾輛廢棄的小型貨車，而且還不時傳出惡臭，警方到了現場進行搜索之後，赫然發現車內放置了好幾個黑色的袋子，並且散落在座椅的周圍，打開一看竟然是已經遭到支解的屍塊，而且拼湊起來應該是屬於7個人的屍體。

科利馬州州長佩拉爾塔（JoséIgnacio Peralta）於2日時，證實了這起案件，並指稱屍體應該是屬於先前到鄰州哈利斯科州出任務、在上週失蹤10人警察部隊中的其中7人。據悉，這10名警察被指派為一群礦業高層提供安全保護，卻於5月底遭遇襲擊後失蹤。

報導中指出，現場找到的7具屍體上特徵與失蹤警察相符合，車上沒有發現任何的暴力跡象；其餘3名女警察跟2名相關人士在5月30日的晚間，出現在科利馬的警局，同時聲稱他們被綁架後遭到釋放。目前科利馬州跟哈利斯科州兩方各執一詞，科利馬州表示已有授權警察越過邊界執行任務，但哈利斯科州卻否認此事，整起事件仍有待調查。