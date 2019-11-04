讓新竹站上世界舞台　林智堅推城市外交打造核心城市

▲新竹市長林智堅進行施政報告。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅以「打造光榮城市 站上世界舞台」為主題進行市議會第10屆第2次定期會施政報告，他指出，會持續以核心城市、友善城市、智慧城市、田園城市、美學城市等五大城市願景持續努力，其中，透過城市外交，積極走出去「與世界做朋友」，成績斐然，今年共參訪三個歐洲國家，也邀請多國代表來新竹市作客，至今共有11國、多達20次交流，除提高竹市國際能見度外，更為在地科技產業牽線引資，透過城市外交讓竹市站上世界舞台。

此外，持續健全交通路網、試辦推動雙語教育等，都是市府努力的目標，備受市民期待的新竹市立動物園將在12月28日重新開園，市府全力推動包含大車站計畫、竹科X園區、市立圖書館與兒童探索館在內各項重大政策，以成為竹竹苗核心城市為目標持續前進。

林智堅表示，「核心城市」聚焦城市外交與產業發展，新竹市積極透過城市外交走出台灣，更讓世界各國走進新竹市，讓各國看見新竹市近年的蛻變與成長，上半年就有美、加、日、法、德、荷、葡萄牙、新加坡、以色列、斯洛伐克等11國共20次到訪，更以新竹米粉、珍奶在地美食，用「家宴」形式招待荷蘭、法國訪問團，經由交流、合作與世界做朋友，更應邀參訪美國在台協會，以城市外交策略為台灣增加國際能見度，讓竹市站上世界舞台。

林智堅進一步指出，城市外交除了彼此交流讓各國代表看見新竹的改變外，更多次邀集竹科大廠，如台積電、聯電、旺宏、力晶等，擔任交流平台，創造投資與合作機會，積極助攻高科技產業再升級的契機，更為竹市創造就業機會，吸引外國企業與新創進駐竹科X產業園區；此外，竹市積極參與工研院自駕車計劃，為下一世代產業5G、AI與IOT奠基，以成為竹竹苗核心城市為期許而邁進。

「核心城市」其他方面，借由公車進清大、打造七座智慧化停車場與三姓橋路正式通車等持續健全路網，創造暢通交通環境，教育扎根部分，亮點為推動雙語教育、全英語教學試辦，更持續推動新校園運動及規劃市立圖書館為下一代創造優質學習環境。

「友善城市」方面，他強調，以打造友善環境，加強社福照顧，完善城市生活機能為重點，路平專案已改善260萬平方公尺，並持續推動步行城市；推動一區一親子館、一區一營養中心皆已達標，提供全國最高早療補助、開辦定點臨托服務、愛心陪伴卡等創新社福措施，長照據點增至130處，提供長照服務專車更從5台擴大到31台，要用有感社福讓長輩實質有感。

「田園城市」部分，以綠地升級、微笑水岸、環境永續為主軸，整合城市藍綠帶，進擊的公園已完成17座公園改造，另增添近4萬坪綠地；新竹市立動物園12月28日將重新開園，提供一個優質生命教育場域；微笑水岸更獲水利署2019全國水環境大賞肯定，市府會持續精進新竹左岸、新竹漁人碼頭、17公里海岸線等，復育生態環境，打造城市親水廊帶。

「新竹市擁有深厚的歷史與文化底蘊」，林智堅強調，將軍村圖書資訊園區獲文化部肯定，兩期共獲核定超過2.4億，為竹市規模最大修復歷史建築計劃，其他多項如新竹州圖、演武場等古蹟修復工程亦進行中；「美學城市」的建構是市府近年積極提倡，透過大型品牌藝文活動，導入美感設計，2019年榮獲「國家卓越建設獎」15項大獎、全國水環境大賞「水漾景觀獎」的肯定，市府團隊將穩健向前，打造光榮新竹，讓新竹市在世界的舞台上繼續發光發熱。

林智堅最後分享，市政工作沒有奇蹟、只有累積，沒有最好、只有更好，市府團隊近年的努力成果已經展現，希望透過年底新竹市立動物園的重新開幕，邀請全國共襄盛舉，更期盼明年2020台灣設計展與首次主辦的2021台灣燈會，讓世界看見新竹市的軟硬實力。

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