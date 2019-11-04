　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

讓新竹站上世界舞台　林智堅推城市外交打造核心城市

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲新竹市長林智堅進行施政報告。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅進行施政報告。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長林智堅以「打造光榮城市 站上世界舞台」為主題進行市議會第10屆第2次定期會施政報告，他指出，會持續以核心城市、友善城市、智慧城市、田園城市、美學城市等五大城市願景持續努力，其中，透過城市外交，積極走出去「與世界做朋友」，成績斐然，今年共參訪三個歐洲國家，也邀請多國代表來新竹市作客，至今共有11國、多達20次交流，除提高竹市國際能見度外，更為在地科技產業牽線引資，透過城市外交讓竹市站上世界舞台。

此外，持續健全交通路網、試辦推動雙語教育等，都是市府努力的目標，備受市民期待的新竹市立動物園將在12月28日重新開園，市府全力推動包含大車站計畫、竹科X園區、市立圖書館與兒童探索館在內各項重大政策，以成為竹竹苗核心城市為目標持續前進。

林智堅表示，「核心城市」聚焦城市外交與產業發展，新竹市積極透過城市外交走出台灣，更讓世界各國走進新竹市，讓各國看見新竹市近年的蛻變與成長，上半年就有美、加、日、法、德、荷、葡萄牙、新加坡、以色列、斯洛伐克等11國共20次到訪，更以新竹米粉、珍奶在地美食，用「家宴」形式招待荷蘭、法國訪問團，經由交流、合作與世界做朋友，更應邀參訪美國在台協會，以城市外交策略為台灣增加國際能見度，讓竹市站上世界舞台。

林智堅進一步指出，城市外交除了彼此交流讓各國代表看見新竹的改變外，更多次邀集竹科大廠，如台積電、聯電、旺宏、力晶等，擔任交流平台，創造投資與合作機會，積極助攻高科技產業再升級的契機，更為竹市創造就業機會，吸引外國企業與新創進駐竹科X產業園區；此外，竹市積極參與工研院自駕車計劃，為下一世代產業5G、AI與IOT奠基，以成為竹竹苗核心城市為期許而邁進。

「核心城市」其他方面，借由公車進清大、打造七座智慧化停車場與三姓橋路正式通車等持續健全路網，創造暢通交通環境，教育扎根部分，亮點為推動雙語教育、全英語教學試辦，更持續推動新校園運動及規劃市立圖書館為下一代創造優質學習環境。

「友善城市」方面，他強調，以打造友善環境，加強社福照顧，完善城市生活機能為重點，路平專案已改善260萬平方公尺，並持續推動步行城市；推動一區一親子館、一區一營養中心皆已達標，提供全國最高早療補助、開辦定點臨托服務、愛心陪伴卡等創新社福措施，長照據點增至130處，提供長照服務專車更從5台擴大到31台，要用有感社福讓長輩實質有感。

「田園城市」部分，以綠地升級、微笑水岸、環境永續為主軸，整合城市藍綠帶，進擊的公園已完成17座公園改造，另增添近4萬坪綠地；新竹市立動物園12月28日將重新開園，提供一個優質生命教育場域；微笑水岸更獲水利署2019全國水環境大賞肯定，市府會持續精進新竹左岸、新竹漁人碼頭、17公里海岸線等，復育生態環境，打造城市親水廊帶。

「新竹市擁有深厚的歷史與文化底蘊」，林智堅強調，將軍村圖書資訊園區獲文化部肯定，兩期共獲核定超過2.4億，為竹市規模最大修復歷史建築計劃，其他多項如新竹州圖、演武場等古蹟修復工程亦進行中；「美學城市」的建構是市府近年積極提倡，透過大型品牌藝文活動，導入美感設計，2019年榮獲「國家卓越建設獎」15項大獎、全國水環境大賞「水漾景觀獎」的肯定，市府團隊將穩健向前，打造光榮新竹，讓新竹市在世界的舞台上繼續發光發熱。

林智堅最後分享，市政工作沒有奇蹟、只有累積，沒有最好、只有更好，市府團隊近年的努力成果已經展現，希望透過年底新竹市立動物園的重新開幕，邀請全國共襄盛舉，更期盼明年2020台灣設計展與首次主辦的2021台灣燈會，讓世界看見新竹市的軟硬實力。

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

ET快訊
老車汰舊換新補助草案出爐！擴大對象最多領5千
選購濾水壺有3招！千元內買得到　喝好水皮膚亮起來
家屬走到吊橋下招魂　爸爸淚問：哥哥你有看到弟弟嗎？
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

2019台灣裙襬搖搖國際高爾夫球錦標賽　屏東好物站上國際舞台

鍾佳濱提香蕉保單缺失　農委會主委陳吉仲允修正

新住民有投票權人數激增　潮州警宣導「反賄選」檢舉有獎金

屏東監理站11月假日門市機車考試　網路通過危險感知情境才可報名　

屏市機場北與公園西路口新增禁止左轉標誌　警籲用路人注意

保障民眾生命安全提升消防安檢能力　消防局辦消安檢查訓練

讓新竹站上世界舞台　林智堅推城市外交打造核心城市

新竹市打造活動雞舍　管理非農地雜草示範區

「喔熊」飄揚日本佐賀天空　台東5度參加熱汽球嘉年華

南迴拓寬道路禁行機車　公路總局回應：安全考量

韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了

唐氏症患者被推入泳池摔傷感染　求和解遭拒！他嘻笑辯稱：在玩

李興文兒子「夜闖IKEA」惡搞拍片 踩桌椅、裸身洗澡...辯稱：這是藝術

「1500萬超跑」未掛牌就上路！被銷毀成8千元廢鐵...他怒求國賠

王柏傑「全裸蹲著吃西瓜」　范曉萱一旁叼菸緊盯...超害羞！！

蔡依林邀五月天「1/5當我嘉賓」　對阿信說：答應我，今天就嫁給你！

泰國2貓互瞪5分鐘遲遲不開打 網笑：高手都是用眼神過招的

《聲林》林孟辰一回歸就和學弟起衝突！　張芮僑在一旁嚇到拉人中

威脅斷男友腿！萌妹爆哭「把拔大笨蛋」 媽笑聲太搶戲...網歪樓：這才是重點

李興文兒裸鬧賣場挨告　吳宗憲：是我就把IKEA買下來！

2019台灣裙襬搖搖國際高爾夫球錦標賽　屏東好物站上國際舞台

鍾佳濱提香蕉保單缺失　農委會主委陳吉仲允修正

新住民有投票權人數激增　潮州警宣導「反賄選」檢舉有獎金

屏東監理站11月假日門市機車考試　網路通過危險感知情境才可報名　

屏市機場北與公園西路口新增禁止左轉標誌　警籲用路人注意

保障民眾生命安全提升消防安檢能力　消防局辦消安檢查訓練

讓新竹站上世界舞台　林智堅推城市外交打造核心城市

新竹市打造活動雞舍　管理非農地雜草示範區

「喔熊」飄揚日本佐賀天空　台東5度參加熱汽球嘉年華

南迴拓寬道路禁行機車　公路總局回應：安全考量

劉詩詩產後首度復出超逼人！挑戰「液態亮片褲」真實身材全露

電子支付2020年目標拚到52%　顧立雄：有一度難度會努力

總統府認定「26條」為一國兩制行動計畫　國安會9月報告已預判揭露

2019台灣裙襬搖搖國際高爾夫球錦標賽　屏東好物站上國際舞台

大陸體育惠台措施　體育署長：一切依照兩岸關係條例

中火續減煤中部電力靠外地　中市府回擊台電：承受數十年污染

嗅到韓國瑜贏的風向　黃暐瀚：民進黨「逢韓必反」被逆轉五五波　

惠台26條磁吸高端人才　但「敢不敢西進」要看兩岸關係

12強／對郭泰源球速印象深　古田敦也：砰！砰！看不到

韓男被分手！趁同居女睡著「床上淋汽油」點火　看她全身燒成火球

被婆婆罵！人妻灌酒醉倒家門口　陌生男趁機拖草叢丈夫目睹嚇壞

地方熱門新聞

新北未婚聯誼淡水浪漫登場

智慧路邊停車格安平擴大483格

台東女攤位被大便！調監視器見他蹲坐

洪秀柱競總成立人潮爆棚警緊急調撥車道

執行署台南分署法拍會5日登場

淡水區漁會肥蟹宴正式起跑

麵店女員工遭碰胸　男客遭提告竟留負評

30年代老屋翻修　創竹南在地新文化

判刑也不怕！凱渥醫美密醫繼續整

新北玄天上帝文化祭8日登場

女員工遭碰胸！男客不起訴　檢方解釋了

嘉義瘋傳女鬼…　警方衝山林調查

高雄單親爸雞蛋糕俗又大份沒人買

賴惠員再與小英同台　共倡台美關係新榮景

更多熱門

相關新聞

連勝文：沒有非誰不投　重點在團結

連勝文：沒有非誰不投　重點在團結

連勝文今（17）日帶著即將前往美國及南京參加街舞比賽的選手，至新竹市議會感謝議長許修睿及遠東巨城的大力支持。連勝文也回應對於「反送中」、「國民黨總統初選」的看法，他強調，沒有非誰不支持，真正的重點，仍擺在2020的團結。

市政考察新竹市焚化廠與動保園區

市政考察新竹市焚化廠與動保園區

林智堅施政報告：幸福城市拼圖逐漸到位

林智堅施政報告：幸福城市拼圖逐漸到位

臨時請假　國民黨團轟林智堅

臨時請假　國民黨團轟林智堅

受虐貴賓領養後　成菩薩座前神獸

受虐貴賓領養後　成菩薩座前神獸

關鍵字：

新竹市議會 林智堅施政報告

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策

熱門新聞

兒墜橋亡！輿論轟「沒顧好」　父：要幾度傷害我們

蔡依林求婚阿信成功「明年1/5確定了」！網嗨：陳太太好

2歲童吊橋墜亡！網質疑死因…女律師打臉

國道「BMW露營車」車身切半　網：太帥了吧

阿信公開與蔡依林甜蜜生活照❤️「陳太太」喊話離婚

給新娘不合身禮服！文定全毀…店家：刻意的

楊丞琳IG刪光後發文了！僅留6英文字

又一世界遺產！合掌村竄天大火

iPhone 12 外型曝光！外媒評為iP 4以來最受期待的新機

2歲兒墜80m亡…母抓空崩潰　消防員還原過程

他點牛排加醬竟被嗆　外送員目睹可怕場景

大賽驚現反送中蛋糕　陸正妹氣炸

2歲童墜奧萬大吊橋慘死　家屬淚

韓女偶像爆主動私聯男粉絲：3年後一起住吧！

狗主問防咬沙發　闆娘聽品種秒打槍

更多

最夯影音

更多
韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了

韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了
唐氏症患者被推入泳池摔傷感染　求和解遭拒！他嘻笑辯稱：在玩

唐氏症患者被推入泳池摔傷感染　求和解遭拒！他嘻笑辯稱：在玩

李興文兒子「夜闖IKEA」惡搞拍片 踩桌椅、裸身洗澡...辯稱：這是藝術

李興文兒子「夜闖IKEA」惡搞拍片 踩桌椅、裸身洗澡...辯稱：這是藝術

「1500萬超跑」未掛牌就上路！被銷毀成8千元廢鐵...他怒求國賠

「1500萬超跑」未掛牌就上路！被銷毀成8千元廢鐵...他怒求國賠

王柏傑「全裸蹲著吃西瓜」　范曉萱一旁叼菸緊盯...超害羞！！

王柏傑「全裸蹲著吃西瓜」　范曉萱一旁叼菸緊盯...超害羞！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面