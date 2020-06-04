去年3.5萬人就醫>90次「年花健保32億」　前三名年齡都在這區間

▲民眾到醫院掛號看病。（圖／資料照，非文中當事人／記者張一中攝）

記者嚴云岑／台北報導

醫療浪費又一樁？健保署統計指出，去年有3.5萬人就醫超過90次，花費健保32億，遠高於108年國人平均的15次，其中又以一名居住在南部的女性居冠，一年就醫466次，費用高達47萬6051元。不過，健保署指出，今年新冠肺炎疫情爆發後，1至3月就診人次比去年同期少了500多萬，背後意義除了與開藥天數較長外，也可能民眾勤洗手、戴口罩，以致呼吸道症狀減少有關。

健保署醫管組副組長李純馥表示，去年就醫次數前3名均落在三、四十歲之間，都是自身有不同問題需要就醫。除了第一名每年就醫466次外，第二名中部女性也就醫413次，每年花掉健保20萬9370元；第三名則為東部女性，每年就醫412次，一年醫療費用35萬8791元。

請繼續往下閱讀...

李純馥提到，每一次就診超過40次，就屬就醫高診次，健保署也會透過雲端分享系統，提醒醫院注意，也會主動關懷高診次就醫者，了解他們是否沒有找到真正病因，希望能找到更好的醫師整合問題。

健保署自103年起開始健保雲端整合，在重複用藥上成效顯著。以降血脂、降血壓、降血糖、抗思覺失調、抗憂鬱症與安眠鎮定劑等6類慢性病用藥為例，至108年止用藥日數重疊率均下降7%。

健保署藥品組組長戴雪詠表示，去年第四季起，健保將藥品審查從60類增至70類，給藥天數也從14天下降為7天，有望再樽節藥費，並為國人健康把關。