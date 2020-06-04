鹽酸槽車國道與轎車碰撞　衝向分隔島後車頭冒火...警消驚險搶救

▲槽車車頭嚴重燒毀橫在路中，警方獲報封鎖車道管制交通。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／桃園報導

4日清晨4時許，國道一號南下58.9公里處內壢路段發生一件火燒車車禍。一名女子駕駛轎車與另一輛槽車發生碰撞後，槽車失控撞上路中分隔島後車頭起火，所幸駕駛緊急跳車逃命，與轎車女駕駛一同送醫均無生命危險。警方到場封鎖內側3條車道，僅留外側1條車道供車輛通行，確切事故原因及肇事責任有待後續調查釐清。

警消獲報到場，發現槽車車頭已陷入火海，於是立即布水線灑水救火，並將年約40歲的槽車駕駛送醫救治，而女子駕駛的銀色轎車車頭嚴重變形，女駕駛被送上救護車後，緊急送往聯新醫院急救，所幸2人均無生命危險。

▲槽車駕駛座遭大火燒毀，而銀色轎車車頭則嚴重變形。（圖／記者游宗樺攝）

槽車車頭遭熊熊大火燒毀，駕駛座整個燒焦變形，高溫也讓分隔島上的綠色防眩板燒融，地面滿佈油污與車體、防眩板碎片。警方在現場圍起交通錐，同時進行交通管制並封鎖內側3條車道，只留外側一條車道供車輛通行。

由於槽車為運送鹽酸用的車輛，警消不敢大意，在現場噴灑大量的消防泡沫戒備，所幸事故當下槽車為空車，並未釀成更大意外。警方已在現場進行拍照採證，將調閱鄰近監視器釐清事故原因，同時派員到醫院對2名駕駛進行酒測，以釐清肇事責任。

▲猛烈火勢將綠色防眩板燒融。（圖／記者游宗樺攝）

►療癒！紓壓！心訣大公開