通姦除罪就跟能亂搞？　律師：其實還有「2終極法寶」治外遇

圖文／鏡週刊

《刑法》通姦罪被大法官宣告違憲、走入歷史，但婚姻仍有法律保障，許多人擔心婚姻是否無法得到保障？律師蔡政峯指出，大法官廢除通姦罪並不代表外遇合法，我國的一夫一妻制也沒有遭廢除，配偶間還是必須盡到忠貞義務。雖然沒有刑法通姦罪了，但還是有《民法》侵害配偶權的規定，而且廢除通姦罪後，未來侵害配偶權的賠償金甚至可能會比過去高。

依本案而看，依社會一般觀念，已可動搖婚姻關係的圓滿安全、幸福之忠實目的，更何況本件女方又坦承穿薄紗與男子互見，且可能有性交行為，戕害配偶權的事實若屬實，應該是相對明確要吃上官司。

另外擁有律師執照的台北市議員徐立信則認為，如果是因為買房子這件事情，讓她脫離家庭，在《刑法》上則可能涉嫌有和誘與略誘罪的問題，徐進一步解釋，一般人對於這兩條罪的印象停留在只適用於未滿20歲的人；但其實有配偶的人，以合意的和誘、或是欺詐的略誘手段，讓她離開原生家庭，都是有刑責的

雖然刑事通姦罪被宣告違憲，讓許多人很擔心偷吃無罪，但律師們普遍認為，這不僅不會大亂，而且未來民事賠償可能將會提高，《刑法》部分也有略誘、和誘罪手段可使用，所以不用擔心沒有保障，只要我國還是一夫一妻制，有此兩法寶，就不會有法律空窗期存在。



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