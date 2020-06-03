讓實驗教育在楊梅紮根　鄭淑方為「趣創者」100名師生爭取校舍空間

▲鄭淑方(左一)邀教育局長林明裕(右一）視察「趣創者」教育執行狀況。（圖／鄭淑方提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「我們不要分數導向的教育，要讓孩子培養自主學習的樂趣。」重視孩子教育學習環境的桃園市議員鄭淑方說，楊梅區有一群熱心實驗教育的教師及家長，與中華明日閱讀協會共同籌組「趣創者實驗教育團體」，並與中央大學合作發展出小學生的「電子書包」、「智慧教室」等網路學習系統，進而驅動自主學習。

▲鄭淑方為「趣創者」爭取校舍空間。（圖／鄭淑方提供）

鄭淑方3日指出，「趣創者(興趣驅動創造者)實驗教育」目前成立3年，已招收80位學生，全職及兼任教師合計超過20位，但因為缺乏自己的校舍，因此一至三年級的小學生只能暫時借用楊梅國中的閒置空間，四至六年級則借用楊梅高中教室上課。分散兩地，資源無法集中，加上學校內的體健設施採國、高中生規格，難以與小學生共用，因此教師和家長們只好就地取材，將教室改造成適合各類地板運動的空間，並利用風雨走廊設計團體活動。但長期而言，仍希望市政府可以協助改善空間、規劃校舍用地，讓桃園的實驗教育有紮根之處。

鄭淑方讚許「趣創者實驗教育」在軟體及師資上的優良實力，也認為合適的硬體空間更能幫助孩童身心發展，力邀教育局長林明裕共同視察「趣創者」教育執行狀況，希望能協助爭取更多教學空間。林明裕局長肯定實驗教育是未來趨勢，並承諾教育局會盡力協助讓學生可以續用楊梅國中、楊梅高中場地，也設法滿足學生體健設施等空間需求。

鄭淑方指出，「適性教育」、「成就每一個孩子」不能再只是口號，尤其少子化家庭，每一個孩子都是國家未來的寶，即便選擇另類教育方式，如學校型態的實驗班、公辦民營實驗學校、或在家自學等安案，政府還是有責任給予支持，照顧這群孩子的需求。目前楊梅地區有仁美華德福實驗國中小、趣創者團體實驗教育團體，盼能成為桃園市發展實驗教育的大本營。

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