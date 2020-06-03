6歲童慘跌入馬桶！糞水中溺斃「尖叫沒人回」　爸淚：他3歲就自己上廁所

▲一名男童不慎跌入馬桶，在糞水中溺斃身亡。（示意圖／記者孫于珊攝）

記者康心禹／綜合報導

東歐國家摩爾多瓦（Moldova）的中部城市欣切斯提（Hincesti）近日發生一起案件，6歲的男童奧西喬克（Beniamin Osipciuc）日前突然失蹤。在大批警力搜索2天之後，竟在奧西喬克家院子廁所的糞坑裡發現他的屍體。警方認為奧西喬克是上廁所時不慎跌入馬桶，在糞水中溺斃身亡。

綜合英國《鏡報》、《每日郵報》報導，事件發生在5月26日的下午，6歲男孩奧西喬克當時原本與14的姐姐及9歲的哥哥在家中。由於哥哥姐姐專注於寫作業，過了一陣子之後才發現奧西喬克失蹤了，於是趕緊通知了當時正在工作的父母。

一家人四處尋找後都沒有發現奧西喬克的身影，只好報警求助。在接下來的兩天裡，超過1000名警察和志願者一起前往附近小鎮及郊區尋找奧西喬克，但一直未尋獲相關線索，於是警察決定仔細搜查奧西喬克的家中及外面庭院。

Six-year-old boy drowns in faeces after slipping into latrine pit at his home in Moldova https://t.co/0p9w4MwGbv — Daily Mail Online (@MailOnline) June 1, 2020

警長茲格拉武塔（Igor Zglavuta）表示，「我們打破了院子廁所的牆壁後，在馬桶下方糞坑發現了奧西喬克的屍體」，法醫檢查後也驗證，沒有在奧西喬克身上發現有暴力跡象。

檢察官雷木斯·莫羅茲（Remus Moroz）指出，「毫無疑問的這是一場意外，男孩穿上姐姐的拖鞋，爬上馬桶座圈，我們認為他是從座位上滑了下來，跌入了糞坑之後溺斃身亡。」

警方發言人克里斯蒂娜·維科爾（Kristina Vikol）也補充表示，男孩滑倒跌入家裡外院子裡的廁所後，在糞便中窒息而死。據警方的報告顯示，奧西喬克的哥哥姐姐當時在房子裡，聽不到他的尖叫聲，因為馬桶的牆壁是水泥製成的。

父親費奧多爾·奧西普（Fyodor Osipciucuc）痛心的說，「我們無法相信他跌入馬桶裡，因為他從3歲開始就能夠獨立上廁所了。」