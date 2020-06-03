他突收酒駕起訴！竟是17歲友「冒用身份」　爆傻眼：警察沒察覺？

▲游男酒駕被攔查冒用友人身份。（示意圖，非本文當事人／免費圖庫pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

新北市19歲的許姓男子5月初收到緩起訴書，稱他於4月26日淩晨5點多酒駕，這讓他一頭霧水！經過一番查看，原來竟是17歲的游姓友人冒用他的身份，誇張的是，移送過程竟無人察覺。

據《自由時報》報導，這起假冒身份事件發生在4月26日淩晨5點多，遊男酒後在台北信義路五段騎車被警方攔查，酒測值達0.68毫克，他當場謊報許姓友人的身份，而移送過程無人察覺，直到許男5月初收到台北地檢署緩起訴書，指他酒駕觸犯公共危險罪，被北市信義警分局移送，因無前科獲緩起訴處分，但須繳交8萬元給公庫。

這讓許男一頭霧水，隨後將書類上的車牌號碼po到社交平臺，請朋友幫忙查看。幾分鐘後，遊男就先許男表示，是朋友借他的機車卻酒駕，自己也不直到對方冒用身分，希望先由許男能先支付罰金，事後歸還且再加10萬元補償金。

▲ 三張犁派出所大門。（圖／翻攝自臉書／三張犁派出所）

對此，許男表示不願配合，並稱已提告，這時遊男才承認是自己酒駕被逮。因處理兩人案件的都是三張犁派出所，值班人員請逮捕遊男的莊姓警員協助受理，然而20天後，許男收到地檢署通知書要他繳8萬元，他到派出所詢問，卻被告知要自行去撤銷，這讓他氣得向新北市議員張錦豪陳情。

針對此事，台北市信義警分局坦誠疏失，稱因當時遊男沒帶身分證件，且在做筆錄時應答如流，所以承辦員警未對照片詳加檢視，會要求檢討改進。

三張犁派出所也作出回應，稱三聯單部分之所以未蓋所長職章，可能因為承辦員警急著交給許男才忘記蓋章，不過三聯單開立後，相關資料已上傳由警政署列管，未蓋主管職章不影響民眾權益。

另外三張犁派出所表示，酒駕犯冒名應訊案件被識破後，警會依偽造文書罪將犯嫌函送；檢方會修正先前緩起訴書，被害人無需到地檢署申訴。此次因案件尚未函送出去，致地檢署資料未及修正，被害人才會收到繳款通知。