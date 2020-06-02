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最強業配王加持！陳時中一揹銷售暴增7倍　台味「虱目魚包包」詢問度爆表

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▲▼最強業配王加持！陳時中一揹銷售暴增7倍　台味「虱目魚包包」詢問度爆表。（圖／台南市政府提供）

▲「最強業配王」加持！陳時中一揹銷售暴增7倍，台味「虱目魚包包」詢問度爆表。（圖／台南市政府提供）

記者林育綾／綜合報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前受邀造訪台南，台南市政府精心為他準備一身台味穿搭，其中身上揹的「虱目魚包包」是來自台灣設計師的創作，獲得大批網友關注！銷售平台表示，經過「最強業配王」加持之後，瞬間暴增7倍成長。

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▲陳時中上月30日率領「防疫五月天」造訪台南。（圖／翻攝自台南市長黃偉哲FB粉絲專頁）

台南市長黃偉哲在上月30日熱情迎接陳時中，市府團隊更精心為「防疫五月天」準備一系列正港台南味穿搭，受到不少網友矚目，特別是陳時中揹的「虱目魚包包」最讓人眼睛為之一亮，商品網頁多達5萬人次瀏覽。

▲▼最強業配王加持！陳時中一揹銷售暴增7倍　台味「虱目魚包包」詢問度爆表。（圖／Pinkoi提供）

▲台味十足的「虱目魚包包」詢問度超高，陳時中一揹銷售暴增7倍。（圖／Pinkoi提供）

這件標榜「正港台灣味」的包包，由在地品牌WEAVISM織本主義所設計，巨型體積、超擬真外型，裡外還有逼真的魚肉及鱗片設計，就像背著一條真正的魚，回頭率超高。而另一款具有濃厚在地味的包包，則是由台南林百貨與合成帆布合作，推出的帆布書包，特別將百貨外牆的日據時代褐色融入設計。

▲▼最強業配王加持！陳時中一揹銷售暴增7倍　台味「虱目魚包包」詢問度爆表。（圖／Pinkoi提供）

▲▼巨型體積、超擬真外型，裡外還有逼真的魚肉及鱗片設計。（圖／Pinkoi提供）

▲▼最強業配王加持！陳時中一揹銷售暴增7倍　台味「虱目魚包包」詢問度爆表。（圖／Pinkoi提供）

文創商品平台Pinkoi表示，自從「虱目魚包包」被「最強業配王」陳時中部長一揹後，瞬間帶動品牌暴增7倍銷售成長！平台也推薦其他台味十足的創意商品，例如綠紅藍復古提袋、台灣小吃磁鐵、窗花造型蠟燭、蚵仔煎與控肉造型襪等。

▲▼最強業配王加持！陳時中一揹銷售暴增7倍　台味「虱目魚包包」詢問度爆表。（圖／Pinkoi提供）

▲▼平台也推薦其他台味十足的創意商品，例如台灣小吃磁鐵、蚵仔煎與控肉造型襪等。（圖／Pinkoi提供）

▲▼最強業配王加持！陳時中一揹銷售暴增7倍　台味「虱目魚包包」詢問度爆表。（圖／Pinkoi提供）

▲▼最強業配王加持！陳時中一揹銷售暴增7倍　台味「虱目魚包包」詢問度爆表。（圖／Pinkoi提供）

▲▼最強業配王加持！陳時中一揹銷售暴增7倍　台味「虱目魚包包」詢問度爆表。（圖／Pinkoi提供）

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