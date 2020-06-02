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民調：37％香港人想移民！「比較年輕、收入不高者」首選台灣

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▲▼港版國安法,香港。（圖／路透社）

▲「港版國安法」表決前夕，大批港人在中環示威。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

「港版國安法」日前由大陸全國人大表決通過，香港《明報》民調顯示，有37％受訪港人考慮移居海外，較3月份同類調查增加了13％。此外，考慮移民的受訪者之中，有87.8％坦承受到目前局勢影響，其中年齡層較低及收入不高的族群傾向移民到台灣。

該份民調游《明報》委託香港中文大學傳播與民意調查中心進行，於5月25至29日以電話隨機抽樣方式，訪問15歲以上港人對「港版國安法」的意見，成功訪問815人。

▲▼香港,反送中,反修例,國安法,港版國安法。（圖／路透社）

調查顯示，港人的移民意願在「港版國安法」傳出後大增，37.2％受訪者有意願移民，較3月同類民調的24.2％增加13％，也是自去年5月「反修例」風波首輪民調以來，最多受訪者有意願移民。

香港中文大學新聞與傳播學院教授蘇鑰機分析，去年下半年有考慮移民的受訪者比例逐漸上升，一直到今年3月才下滑，但最新的民調結果又出現反彈，推測與「港版國安法」有關。考慮移民的受訪者中，年齡越小、教育程度越高、收入越高的族群，考慮移民的比例越高；從政治傾向分組來看，自稱本土派的受訪者中有意願移民的達到63.3％，自稱建制派的則只有10.4％。

調查也詢問了受訪者最想移民的地點，發現選擇移民台灣的受訪者較為年輕、收入不高；建制派傾向移民澳洲、本土派傾向移民美國、中間派則較多選擇加拿大。

▲▼港版國安法,香港。（圖／路透社）

此外，《ETtoday新聞雲》日前訪問專營港人移民台灣的移民公司，公司負責人透露，「反修例」風波開始後，移民的諮詢量大約增長3倍，而「港版國安法」出現後，幅度更直接拉到5倍，「一個周末就有200多人諮詢，光是Whatsapp就有100多條未讀訊息。」

該名負責人還發現，年輕人投資移民的幅度增長明顯，「以前10個人裡面都不會有一個30歲以下的，但現在升到有2、3個，其中又有7成與政治因素有關，還有很多人獲得家人支持，是由父母協助諮詢及辦理。」

▲▼香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

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