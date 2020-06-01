黃明志VS高市府線上演唱會！「好想出去走走」2日晚上8點全球首播



▲高雄x黃明志虛擬演唱會「好想出去走走」2日晚間8點全球首播 。（圖／高雄市府觀光局提供）

記者洪靖宜／高雄報導

迎接後疫情時期，高雄觀光出奇招，高雄市政府觀光局和Yahoo TV、馬來西亞鬼才歌手黃明志合作，推出全台第一次「虛擬演唱會」，邀請大家不出門也能感受高雄的城市魅力！線上演唱會將在2日天晚上8點在黃明志官方YouTube全球首播，在疫情過後，與黃明志一起出去走走。

觀光局長邱俊龍表示，這是高雄市政府第二次和黃明志合作，三月時推出2020高雄觀光主題曲《出去走走》短短二日便突破124萬觀看人次，強勢登上當周台灣區YouTube觀看人次第一名，各界反應熱烈，且獲得美國第41屆泰利獎(The Telly Awards)最佳網路MV的金獎。這次更結合國內虛擬影像技術龍頭的Yahoo TV推出「虛擬演唱會」，以異地共演的形式呈現多首不同風格歌曲，創造豐富的AR/VR/MR體驗，相信大家看完這場國內首次嘗試的虛擬演唱會，一定可以體會高雄獨有觀光魅力。

邱俊龍局長透露，這次虛擬演唱會由市府跨單位合作宣傳，整合新聞局、文化局的資源與通路，再加上創意無極限的黃明志融合設計，保證這次的作品絕對讓人驚豔，讓更多民眾可以認識不一樣的美麗高雄。目前演出曲目暫時保密，但內容絕對是精心製作，更有黃明志特有幽默跟神秘嘉賓，請大家務必準時上線收看。

隨著國內疫情趨緩，6月開始高雄也將分三階段解禁公共場域，相關觀光產業已經做好準備迎接國內旅客。大家看完演唱會之後，更可以規劃到高雄旅遊，高雄6月也推出「城市探險月」活動，推薦民眾私房景點與全新遊程，提出「野外秘境探險」、「自然生態探索」到「城市風格冒險」三大主題，七條路線，十數條旅遊行程，從山間秘境探訪探險、海上重帆體驗、城市漫遊，多元遊程探索高雄不同風貌。