LINE Pay「電信費」專區上線　繳台灣大哥大電信費最高享8%回饋

▲LINE Pay「電信費」專區正式上線。（圖／LINE Pay提供）

記者姚惠茹／台北報導



LINE Pay今（1）日宣布「電信費」專區正式上線，主要是為致力帶給用戶全方位的行動支付體驗，持續拓展服務範疇，首波攜手台灣大哥大，讓用戶隨時隨地都能透過LINE Pay繳交電信費用，並歡慶服務上線，用戶只要使用LINE Pay在電信費專區繳費，最高可享LINE POINTS 8%點數回饋。

LINE Pay表示，即日起，台灣大哥大行動通訊用戶於LINE Pay「電信費」專區輸入個人手機門號及身分證字號或居留證號，即可使用綁定LINE Pay之信用卡/簽帳金融卡，簡單幾個步驟輕鬆完成當期電信帳單付款。

LINE Pay指出，歡慶LINE Pay電信費專區正式上線，自2020年6月3日起至7月3日止，LINE Pay用戶透過LINE Pay首頁「電信費」專區繳交台灣大哥大電信帳單費用，選擇已綁定的任一發卡銀行信用卡/簽帳金融卡付款，即可享LINE POINTS 4%點數回饋。

此外，LINE Pay表示，用戶在活動期間綁定富邦銀行任一信用卡/簽帳金融卡、中國信託LINE Pay卡或聯邦銀行賴點卡，繳交台灣大哥大電信帳單費用時再享LINE POINTS 4%點數回饋，即最高可享8%點數回饋。

▲▼ LINE Pay電信費專區操作流程圖。（圖／LINE Pay提供）

►過期票券別浪費！簡單3步驟 教你搶救妙招