桃園已婚派出所長偷吃報案辣媽　「如果被別人撞見...」上摩鐵理由超瞎

圖、文／鏡週刊

警紀蕩然無存！桃園市中壢分局1名已婚派出所長，涉嫌與女報案人發生婚外情，還利用職權更改班表到摩鐵偷情，行徑十分誇張。

本刊近日接獲投訴，指36歲的蔡姓所長與小他二歲的報案人A女發生婚外情。已離婚、育有2名女兒的A女，平日在市場經營美甲攤，之前因赴派出所舉報毒品藥頭，與蔡有一面之緣。

某日蔡逛市場巧遇A女，便請她幫忙修指甲，不久，還要求到A女家中做臉。A女起初拒絕，但不敵蔡死纏爛打，最後答應，沒想到卻掉入蔡設下的粉紅陷阱中。

A女友人B先生告訴本刊：「她本來希望在攤位上或工作室幫蔡男做臉，但蔡卻一直盧。」原來蔡對頗具姿色、講話輕柔的A女早有非分之想，才會以做臉當藉口，希望製造孤男寡女共處一室的機會，伺機對A女上下其手。

A女向友人透露，蔡男在做臉時不斷對她毛手毛腳，她向蔡抗議，不料蔡竟以「情不自禁」為由持續騷擾，甚至在做完臉後，趁機以熊抱的方式從後方摟住她。單身多年的A女一開始被嚇到，但因蔡接連不斷使出甜言蜜語攻勢，讓她漸漸對蔡產生好感。

之後，蔡男多次以看電影、吃飯為由邀約她。B先生說，蔡在約會後沒多久就露出真面目，以「我是所長、有包袱」當作理由，告訴A女：「如果被別人撞見，對我們二個都不好。」要求女方日後只能在摩鐵見面，被A女的友人譏稱「上摩鐵瞎理由再+1」。



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