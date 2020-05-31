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嘉縣推振興觀光阿里山起跑　力邀陳時中6月5、6日走訪嘉義

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▲嘉義縣推「振興觀光」以阿里山為出發。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣推「振興觀光」以阿里山為出發。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

新冠肺炎疫情肆虐全球重創台灣經濟，旅遊產業首當其衝處處蕭條，嘉義縣地標阿里山也不例外。近日國內疫情逐漸趨緩，嘉義縣政府為疫後振興觀光及藝文產業，推出山、海、平原系列振興方案記者會行銷嘉義產業，邀民眾前來嘉義安心旅遊，享好康。

「台灣最有名的景點阿里山與在地特產都等著大家來嘉義消費！」翁章梁喊出，國內疫情趨緩，此段期間也從過去防疫旅遊逐漸轉型為安心旅遊，翁章梁也邀請衛福部長陳時中6月5日及6日連續兩日走訪嘉義，將向部長介紹嘉義特產與觀光景點；暑假快到了，在無法出國期間，阿里山是最好的首選，嘉義旅遊是最好的選擇，歡迎大家一起來嘉義玩。

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▲嘉義縣推「振興觀光」以阿里山為出發。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉義縣長翁章梁推阿里山觀光，強推阿里山著名觀光園區優游巴斯。（圖／嘉義縣政府提供）

為推廣嘉義優鮮好產品，嘉義縣大阿里山地代表性業者前來展示優質產品，阿里山獨有的好茶及好咖啡，「春馨製茶」及「佳禾製茶」及「林園製茶」；方政倫的「鄒築園咖啡」及優遊吧斯自產阿里山咖啡；奮起湖老店天美珍餅舖及返鄉青年新興寶寶餅乾奮起福餅及旺萊山鳳梨酥，正直時節的紅肉李及阿里山百合花；展現阿里山地區物產豐富性外，也作為吸引遊客目光亮點。

嘉義縣政府提前展開振興觀光市場的第一步，以大阿里山地區旅遊作為起點，邀請民眾一起替振興國內旅遊打響第一砲，此次特別以台18線、台3線、縣道166，規劃3條適合親子遊玩路線，結合旅宿業者推出多項住宿優惠方案，共有18家旅宿業響應，包括4家旅館及14家民宿提供優惠方案，供全國民眾選擇。

嘉義縣文化觀光局許有仁局長指出，另有7大園區推出優惠，凡設籍嘉義縣市的民眾，到優遊吧斯阿里山鄒族文化部落歡慶十週年祭出6月限時免費入園方案；澐水溪溫泉6月享大眾池半價優惠(原價每人300元，折價後每人150元)；獨角仙農場出示證件可享有免門票優惠；逐鹿傳說梅花鹿園區6月嘉義縣市民持證件，享入園享優惠價50元(原價150)。

欣欣水泥森活園6月團體預約制入園免費，提供預約制入園導覽服務；築夢森居於6月1日起開放報名「野溪漂漂河體驗+午餐+攀岩」，享優惠價699元(每梯次名額50名)，第一梯次日期6月28日、第二梯次日期7月6日；達娜伊谷自然生態園區：挺醫療專案出示醫療執業相關證件享入園門票優惠60元(全票100元)，優惠結束時間視山美社區發展協會公布。

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