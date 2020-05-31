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嘉義縣長翁章梁爆彩蛋：阿中部長下週會來

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▲嘉縣推「樂活防疫 安心飲食」標章。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉縣各餐飲業者取得「樂活防疫 安心飲食」標章，讓造訪遊客吃得安心。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國內新冠肺炎疫情逐漸趨緩，嘉義縣衛生局推動餐飲業「樂活防疫‧安心飲食」5大自我管控宣言宣導與查核，針對確實落實防疫措施業者核發標章。由縣長翁章梁頒發認證標章給通過檢核的35家業者，翁章梁也在記者會中宣布喜訊，衛福部長陳時中將在下週來嘉義「安心旅遊」，行銷嘉義產品與在地觀光景點。

▲嘉縣推「樂活防疫 安心飲食」標章。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉縣「樂活防疫 安心飲食」標章。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁呼籲，各餐飲業者配合中央防疫新生活政策，加入「樂活防疫‧安心飲食」自我管控宣言，共同營造安心用餐環境，提高民眾對餐廳的信任度，也鼓勵民眾外出用餐時，挑選有標章業者放心享受美食，不僅能提升生活品質，營造安心用餐環境，也促進經濟發展。

▲嘉縣推「樂活防疫 安心飲食」標章。（圖／嘉義縣政府提供）

▲嘉縣知名黑皮酥皮肉圓總店亦獲「樂活防疫 安心飲食」標章認證。（圖／嘉義縣政府提供）

業者5大自我管控宣言包含：一、環境(定期清潔、消毒)二、從業人員(戴口罩、勤洗手、瞭解防疫措施)三、協助顧客做好個人衛生防護(如量體溫、提供洗手設備或消毒用品、留下聯絡資訊、夾菜時避免交談)四、用餐人數限制(每桌至多8人，並採取下列至少1項措施：座位隔板區隔/餐點加蓋/公筷母匙或專人分菜/個人餐。)等，五、符合前述四大防疫措施者，則室內人數最高可容許達250人。

衛生局鼓勵民眾外出用餐消費時，優先選擇有防疫認證標章之業者店家，也提醒民眾應配合店家相關規定，全民共同防疫；翁章梁也邀請有意願加入安心行列的業者，可向衛生局報名，衛生局將派員到現場檢核，經通過者即核發標章，相關名單陸續公佈衛生局網站供民眾參考。

在疫情趨緩下，相關旅遊業者也從原來防疫旅遊，逐漸轉為安心旅遊，翁章梁說，特地邀請陳時中在6月5日下午抵達嘉義，將在嘉義過夜一晚，連兩天將在嘉義安心旅遊，同時也慰勞防疫第一線辛苦的工作人員，期望台灣經濟活力在安心旅遊與防疫新生活下，逐漸恢復正常生活。

現場問及陳時中來訪行程安排規劃，翁章梁說，因部長時間有限，嘉義縣的物產豐饒、山海區旅遊景點多仍在密切討論中，他自信的說，「嘉義極光歐若拉哈密瓜」受全國消費者稱讚，吃過的人都希望再回購，因此要特別準備，將嘉義極光與陳時中分享，也預計宴請防疫有功代表，但該以何種餐點及菜餚代表嘉義，仍在討論中，希望與陳時中分享嘉義的美好。

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