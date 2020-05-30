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陸突派臨時航班「載回留美學生」　特別提醒「小心美國海關查手機！」

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▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,機場,北京首都國際機場。（圖／路透社）

▲大陸將派臨時航班赴美接回留學生。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸駐美使館30日發布通知，將安排符合條件的留學人員搭乘國航班機從華盛頓返國。通知內還特別提醒留學生「加強自我保護意識」，指近期有多名中國公民在出境時被美國海關人員長時間盤問，並檢查隨身的手機、電腦等電子設備，甚至有人的設備遭到扣留。

通知提到，據外交部部署，中國駐美國使館將安排符合條件的留學人員搭乘國航CA818華盛頓至深圳臨時航班，該航班將於美東時間6月4日下午4點5分從杜勒斯國際機場起飛。

通知指出，國航將根據使館提供的名單，通過客服中心通知乘客購買機票，請留學人員注意接聽預留的電話，保持手機暢通。

通知提到，請購票人員嚴格按照使館網站關於國際健康碼的通知及國航通知中深圳方面的有關要求，做好健康碼的填寫工作，「健康碼異常將無法登機，虛假填報需承擔相應法律責任。」

通知還特別提醒，近日有多名中國公民反映在出境時被美邊境海關執法人員長時間盤問並檢查隨身攜帶的手機、電腦等電子設備，部分人員的電子設備被執法人員暫扣以做進一步檢查，「請搭乘航班人員注意了解美方出入境有關規定，提高自我保護意識，以免出境時對自己造成不便和損失。」

大陸並未解釋派出臨時航班的原因，但有人認為，大陸發布通知前，美國白宮才剛宣布從6月1日起將禁止部分中國大陸留學生和研究人員入境，兩件事情應有關聯。

此外，美國明尼蘇達州「佛洛伊德之死」引起的警民衝突蔓延至華盛頓，且情況不斷升高，甚至導致白宮緊急封閉，也被認為是可能的原因。

▼「佛洛伊德之死」在美國多地引爆大型示威活動。（圖／路透社）

▲美國,明尼蘇達州,佛洛伊德之死,George Floyd,示威,明尼亞波里斯,Minneapolis。（圖／路透）

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