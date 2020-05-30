英國出手助香港人！擬延長BNO停留期限　BBC：象徵意義較大

▲ 香港民眾上街反對港版國安法。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）宣布，若中國不暫停推動港版國安法，考慮賦予持英國國民海外護照（BNO）的香港公民更多權利，將居留限制從6個月延長至1年，期間可申請工作或求學，是一條取得英國公民身份的途徑。但部分香港人認為，這不過是12個月的旅遊簽證。

香港曾為英國殖民地，1997年回歸中國，此前出生的290萬香港公民都有資格申請BNO，目前約30萬人持有。BNO護照本質上是一種旅行證件，允許持有者免簽訪問英國並停留6個月，但不附帶公民權利，無法自動取得英國居留權或工作權、享有政府福利。持有人的子女也無法繼承這種身份。

英國BBC分析，若中國強推港版國安法，英國以此舉幫助不願留在香港的香港人「象徵意義較大」。香港目前僅一小部份人口持有BNO，且港版國安法主要針對近幾月來與港警發生衝突的抗議者，但他們大多年紀較輕，不符合申請BNO的條件。

此外，儘管持有人有望擁有停留英國1年的權利，但目前還不清楚延長停留時間可能帶來的其他好處，也無法得知英國政府是否會放寬現正停留英國的持有人申請工作或求學的限制。

部分香港人在社群網站上對此不屑一顧，認為這不過是為期12個月的旅遊簽證。但BBC指出，這代表在英國停留1年且有足夠金錢能力延長簽證的人最終可能取得申請英國公民身分的資格。

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