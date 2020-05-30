為溫飽拾荒！男拿床墊彈簧引火災遭押　父逝欲奔喪法院不准

▲張男為了變賣廢棄床墊中的彈簧而火燒床墊，不慎引起火災，還波及無辜傢俱店。（圖／南投縣消防局提供，下同）

圖文／CTWANT



南投1名有精障、以拾荒過生活的張姓男子，去年底為了將撿來的廢床墊裡彈簧取出變賣，在空地上放火燒，未料卻波及一旁傢俱店，張男也被依《公共危險》罪嫌送辦，仍在羈押中。但張男父親日前病逝，家人聲請具保、停押盼讓他奔喪，但法院卻以「恐有逃亡之虞及有反覆實施同一犯罪之虞」為由駁回，讓家屬感到「很無言」。

檢警調查，去年11月13日晚間，張男（55歲）在草屯鎮1處空地以打火機燒廢床墊時，火勢一發不可收拾，害旁邊的傢俱行也慘遭祝融，全店付之一炬，連路旁停放的車輛、交通號誌等都遭波及。案發後，警方也循線逮捕張男並送辦。

檢方調查後，依其觸犯公共危險罪聲押獲准，之後再延押1次至今，院方認定張男雖經草屯療養院精神科鑑定為「輕度到中度智能障礙」，且引起火災當晚有喝酒，但其「辨識能力未達完全喪失」，判其4年徒刑。

不過，本月11日時，張男臥病在床的老父不敵病魔辭世，家屬盼和爸爸感情很好的張男，能回家見父親最後一面，向法院以「需奔喪及處理父親後事」為由幫他具保，並提出能否暫停羈押的申請，且強調張男活動範圍有限，燒掉傢俱行並非故意，只是偶然，不會有再犯可能。

未料，南投地院卻駁回該聲請，以「被燒掉的傢俱行老闆曾表示，張男常在火災發生地附近燒東西」為由，認定他「有事實足認有反覆實施同一犯罪之虞」，再加上「依一般人畏懼刑之執行心理，被告為了避免刑罰執行而恐有逃亡之虞」，裁定羈押必要性仍存在，不讓張男回家盡最後倫常孝道，讓人意外又不解。

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