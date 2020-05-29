野貓直升機試射「岩燕飛彈」　伊莉莎白女王號再添重裝火力

▲Mk2野貓直升機試射岩燕飛彈(Martlet)。（圖／翻攝自英國皇家海軍官網，下同）

記者黃聖庭／綜合外電報導

英國皇家海軍Mk2野貓直升機成功試射岩燕飛彈，未來將部署在伊莉莎白女王號(HMS Queen Elizabeth)航空母艦上，執行保衛任務與攻擊水面艦艇。

岩燕飛彈是一款輕型多用途導彈，長度1.3公尺、重量13公斤、射程最遠8公里、速度1.5馬赫，功能包含空對面、面對面、地對空，因應不同載具搭配不同型號，還可以由單兵操作；命中目標方式包含雷射導引、半主動雷射採用中途慣性導引與GPS雷射末端紅外線導引。

根據英國皇家海軍24日新聞稿，隸屬第815海航中隊的Mk2野貓直升機，在威爾斯海岸成功試射岩燕飛彈，0.3秒完成發射。照片中顯示，野貓直升機單邊能搭載10枚岩燕飛彈，總共一次出勤能裝載到20枚。

指揮官勃林德(Matt Boulind)表示，「我們與陸軍5年前開始使用野貓直升機，通過這次成功試射飛彈，代表在未來幾年野貓將會扮演保衛伊麗莎白女王號的任務，並且兼具執行攻擊部隊的職責，強化進攻能力。」

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