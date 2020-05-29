中國首部民法典「2021年元旦實施」　9法律同步廢止

▲2020全國兩會在北京舉行。（圖／路透社）

文／中央社台北28日電

中共執政逾70年，至今才有第一部民法典。中國13屆全國人大代表會議28日表決通過民法典，從2021年1月1日起實施，現行通行的婚姻法、繼承法、民法通則、物權法等9部法律將同步廢止。

中國13屆全國人民代表大會三次會議下午舉行閉幕會，出席閉幕會的2886名全國人大代表以2879票贊成、2票反對、5票棄權，表決通過了民法典。這是1949年以來，中國大陸第一部以法典命名的法律。民法涵蓋民眾生活食衣住行、生老病死、商品交易與社會活動等各個面向，影響範圍廣大。

綜合陸媒報導 ，中國民法典全文共1260條，包括總則編、物權編、合 同編、人格權編、婚姻家庭編、繼承編、侵權責任編和附則，是對1949年以來分散民事立法的系統整合、編訂纂修。

財新網指出，中國自1950年代中期開始4次組織編纂民法典，但因政治動盪或條件不成熟而暫緩。2014年10月，中共18屆四中全會提出了編纂民法典的立法任務；2017年先第一步完成民法總則，2018年各分編草案再進行審議。

報導說，受新冠肺炎疫情影響，民法典問世比原計畫晚了兩個半月，但並未脫離2020年完成立法的時間表 。民法典也回應疫情衍生的相關權利責任，在監護制度 、財產徵用、物業責任、國家訂貨合約等方面作出針對性的規定。

民法典將於2021年1月1日起施行，中國現行的婚姻法、繼承法、民法通則、收養法、擔保法、合同法、物權法、侵權責任法、民法總則同步廢止。

▲2020人大會議。（圖／記者任以芳攝）

有分析指出，之所以需要一部民法典，是因為中國目前雖有各種單行法，但各部法律制定時欠缺體系化考 慮，造成許多法條衝突，使舊法名存實亡、大量法條冗餘雜亂。但法典追求穩定性，能否滿足中國社會的發展需要則是其挑戰。

除了通過民法典，13屆全國人大代表會議閉幕式同日還表決通過「全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定」；通過「關於2019年國民經濟和社會發展計畫執行情況 與2020年國民經濟和社會發展計畫的決議」，批准「 2020年國民經濟和社會發展計畫」。

此外，還通過「關於2019年中央和地方預算執行情 況與2020年中央和地方預算的決議」，批准2020年中央 預算；通過「關於全國人大常委會工作報告的決議」； 通過「關於最高人民法院工作報告的決議」；通過「關 於最高人民檢察院工作報告的決議」；通過關於確認全 國人大常委會接受馮忠華辭去13屆全國人大常委會委員 職務的請求的決定。（編輯：張淑伶/林克倫）