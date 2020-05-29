院檢喬不定！人民檢察審查委員會雷聲大雨點小　至今難產

▲法務部推動的「人民檢察審查委員會」難產。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

法務部在蔡英文總統首次就職後，就隨著蔡英文喊出司法改革的口號，當時的部長邱太三，就喊出了要籌組「人民檢察審查委員會」，由人民來檢視檢察官所做的不起訴處分是否妥當。不過法務部喊出這個口號已經超過3年半，外傳因司法院不願審查會設在各地法院，目前此制難產。

前法務部長邱太三在2017年2月、司改國是會議召開前，就已經宣示法務部要「自我改革」。當時最重要的口號，就是配合人民參與審判的概念，也讓人民能參與檢察體系的決定，因此邱太三說，要仿效日本的制度，針對檢察官不起訴或簽結的案件，由人民組成的「人民檢察審查委員會」進行審查，除了可以建議檢察官再行偵查以外，還可以聘請律師，直接起訴。

邱太三後接任部長的蔡清祥，也是喊出了司改接地氣的口號，「所謂的接地氣要聽得到民眾的聲音，瞭解人民的需求，提高人民對司法的信賴。」因此蔡清祥也說，「我們就仿造日本，設置人民檢察審查會，我們也曾經派員到日本去考察、去研究，也帶回來這樣的制度，未來就是配合司法院的國民法官，我們也讓人民對於檢察官的不起訴處分，也能夠有進一步的參與審查。」

法務部希望仿造日本制度，引進「人民檢察審查委員會」，並仿造日制，將委員會設置在各地方法院。但此舉因司法院不贊同將委員會設置在地院，讓制度難以推行。據《自由時報》報導，法務部因「司法院不贊成國民檢察審查會設於地院，只能研議朝向國民檢察審查會為『獨立機關』方向設置，受理並審查所管轄區域內檢察官的不起訴處分案件，期能確保行使職權的獨立性及公信力。」

對此，台灣司法人權進步協會理事長、前法務部檢察司副司長何俊英表示，對引進「人民檢察審查委員會」持樂觀其成看法，且設立外部機構才能此類案件發揮監督、透明的目的。不過，這類不起訴案件為數不少，應設門檻、標準，否則如果案件太多，就不容易達到預期效果；建議若案量太大時，應該增加人力，較能解決問題。何俊英強調，人民對司法改革期待很高，政府不應該推拖，應針對人們的需要回應，積極解決問題，這樣對人民與司法官來說，才是創造雙贏的局面。