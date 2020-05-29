挑戰美國最強B-2轟炸機　俄「隱形戰略轟炸機」2021年完成組裝

▲轟炸機造價不菲。（圖／取自維基百科）



實習記者劉雪兒／綜合報導

俄羅斯開始研製國內首架「隱形戰略轟炸機」，預計在2021年完成組裝，且計畫在2025至2030年間服役。值得一提的是，B-2「幽靈」是目前全球唯一的匿蹤戰略轟炸機，這也意味俄羅斯將打破美國獨占的局面。

俄羅斯作為全球排名第二的軍工大國，外銷武器的成績單十分亮眼，而曾研製的「圖-160轟炸機」素有白天鵝的美名，同時是有史以來最重、航速最快、航程最遠的戰略轟炸機，目前仍在生產，至少有16架正在國內空軍服役。

根據俄羅斯通訊社報導，首架「隱形轟炸機」是國內先進遠程航空綜合體研發項目（PAK DA）的一部分，而機身部件的生產將由聯合飛機公司（UAC）負責，現階段已完成開發設計文檔，材料運輸也正在進行中。

據報導，這款隱形轟炸機使用降低雷達能見度的隱形技術和材料，採用亞音速亞音速進氣道的構造，還能夠攜帶現今和未來的巡航導彈、精密炸彈和高超音速武器，且將配備最新的通信和干擾設備。

B-2幽靈轟炸機擁有先進的精確飽和攻擊能力，造價高達24億美元，美國預計研製132架，但至今一共只生產了21架，而不久前其中1架轟炸機在訓練過程中，發生故障而報廢，所以目前世界上僅有20架B-2幽靈。