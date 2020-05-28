經營納骨塔公司欠稅等467餘萬元拒還　朱姓董事被拘提火速繳清

▲台南市1家家建設公司朱姓董事欠稅款等４６７萬餘元拒還，經行政執行官聲請拘提後，火速委請律師繳清欠款。

記者林悅／台南報導

經營納骨塔的１家建設公司欠繳營業稅、勞工保險費用、勞工退休金費用等206件逾期不履行，經移送南區國稅局台南分局、健保署南區業務組、勞動部勞保局移送行政執行署台南分署強制執行，尚欠467萬餘元拒還，執行官聲請拘提，朱姓董事火速線清。

行政執行官劉芷穎調查發現，該建設公司設址於台南市南區，自２０１４年起即滯欠勞工保險費、勞工退休金費用及全民健康保險費，朱姓董事於２０１５年間擔任該公司董事長且取得超過7成股份，雖於２０１７年改任董事，仍應有義務報告該公司之財產狀況。台南分署前後４次通知朱姓董事到場報告，惟朱姓董事僅以書狀泛稱相關帳冊在前負責人之手中，而拒絕到場。復限期朱姓董事於２０２０年5月6日前履行或提供擔保，亦未履行及提供擔保。

台南分署以朱姓董事經合法通知無正當理由而不到場為由，向台南地院聲請拘提朱姓董事，台南地院裁定准許拘提後，隨即囑託行政執行署台北分署協助拘提，台北分署於2８日上午１０時20分拘提朱姓董事。

朱姓董事馬上委託律師攜帶467萬元的現金到台南分署線款，經清點無誤後，台南分署約上午11時半通知台北分署直接釋放朱姓董事。

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