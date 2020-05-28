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澳洲反華情緒高漲 國會鷹派團體自稱「金鋼狼」！

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▲▼休傑克曼曬出《羅根》拍攝期間「金鋼狼」照片。（圖／翻攝自Instagram／Hugh Jackman）

澳洲影星休傑克曼扮演的「金鋼狼」，是銀幕上的經典角色。（圖／翻攝自Instagram／Hugh Jackman）

國際中心／綜合報導

《澳洲人報》(The Australian)周三(27日)報導，新冠疫情讓種族主義攻擊加劇。新南威爾斯州最近啟動了一項新的措施，以遏制新冠危機所引發不斷升高的仇外情緒。

儘管說澳洲政府對種族主義的危害亦有所警覺，但對這類行動的效果很難表樂觀。因為種族主義的思想深植於澳洲社會裡，坎培拉甚至出現一個自稱為「金鋼狼」(The Wolverines)的反華議員小團體。

新冠疫情在全球爆發以來，針對華人或亞裔人士的種族主義攻擊在澳洲呈急劇上升之勢。澳洲智庫「人均」(Per Capita)日前發布一項調查顯示，81％的受訪者遭遇過跟冠病毒相關的攻擊，而61％的事件裡包括種族主義侮辱和辱駡。

該智庫研究員奥斯曼德․邱接受「澳聯社」採訪時指出，種族主義事件激增，華人社區普遍有感覺。對於遏制種族主義攻擊，澳洲政府也做了一些努力。例如2018年時，一個由宗教人士、文化團體和知名人士組成的聯盟「保護新州安全」成功遊說州政府，對於以種族、宗教，性取向等為由煽動對他人的暴力行為，把刑期上限提高到3年。

然而，這些做法實際效果並不理想。許多案件都存在著舉證難的問題，有些根本就找不到施暴者。5月24日，雪梨華人區Eastwood的一所住宅外牆上，被寫上CHINA=COVID(中國等於新冠病毒)字樣。

據了解，該棟住宅的業主是一名華人，近期並不在家。 據「人均」調查，有88％的事件是受害者不認識的人所為。其次，不少事件的性質遊走在違法邊緣，即使報警也不會有太大的懲罰，最後往往不了了之。

奧斯曼德․邱表示，許多人不傾向於把這類告種族主義事件報警，是因為覺得處理過程讓人困惑、或對會進一步的追查表示懷疑。 一個不容忽視的原因是：華人和亞裔是主要的歧視對象，澳洲主流社會對此缺乏關注。

澳洲媒體對歧視亞裔或華人的報導偏少，而翻開當地中文社群媒體，從雪梨、墨爾本到布里斯本、荷巴特，都能發現讓人氣憤的種族歧視事件。有華人的房子多次遭到破壞、有乘坐公共交通工具被辱駡、也有因為戴口罩而挨揍。情況之普遍、惡劣，顯然是被澳洲社會大大低估。

澳洲的種族歧視集中在華人身上，其實有很深的社會根源。在澳洲，尊重原住民的權利是政治正確，然而，反華居然也同時變成政治正確。2019年，著名反華鷹派海斯蒂(Andrew Hastie)和自由黨同黨議員威爾遜(Tim Wilson)以及工黨的基欽(Kimberley Kitching)組成了一個反華小團體，他們自稱是「金鋼狼」，目標只有一個，就是反對和抵制中國。

他們甚至把團體的標誌貼到了坎培拉國會大廈的窗戶上。對中國所謂的「戰狼外交」大加撻伐的澳洲媒體，對「金鋼狼」卻讚美有加。

有學者指出，當前的反華情緒是「白澳政策」的幽靈復活，這也是澳洲社會種族歧視難以杜絕的深層原因。 雪梨科技大學社會學名譽教授雅庫波維奇(Andrew Jakubowicz)表示，冠狀病毒期間，種族主義者對華人和亞裔進行攻擊，民間社會對此也有廣泛的回擊，但他認為，種族主義想法仍然牢固地存在於政黨、大眾媒體和公共領域等各個階層之中。

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