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赤膊男逛超商「父秒開碎念模式」　已讀不回嘆：像沒有靈魂一樣

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▲赤膊男超商遊蕩　路人急閃避…父頭痛：他像失去靈魂一樣。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲男子的父親在現場不斷「開解」兒子，見兒子始終沒有回應，不禁嘆「兒子像沒有靈魂一樣」。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名患有精神障礙的男子在超商打著赤膊遊蕩，因行經怪異被通報警方前往了解，警方連絡上男子的父親，要求他將男子帶回，並告知相關法律責任，也勸導其父親需對男子負起照顧責任。

▲赤膊男超商遊蕩　路人急閃避…父頭痛：他像失去靈魂一樣。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲男子打著赤膊在超商遊蕩，因形跡可疑且一付失神樣，被通報警方。

新湖分局27日午間接獲報案，有一名打赤膊的年輕男子在超商內行徑怪異，警方到場後發現男子情緒不穩，並通知其父親到場了解，父親表示，男子患有精神障礙，見到兒子給店家造成困擾，也感到很頭痛，還向警方表示「兒子像沒有靈魂一樣」，這名父親在現場對兒子「開解」了約5分鐘，最後在警方告知其父相關法律責任後，與超商私下和解完帶著男子離開。

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