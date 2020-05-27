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台商海基會座談　提復航、拚經濟、改善兩岸關係三訴求

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▲▼大陸全國台企聯常務副會長、深圳台協會長陳忠和。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸全國台企聯常務副會長、深圳台協會長陳忠和認為，台灣防疫取得佳績後，疫情後的拚經濟也很重要，盼政府能更全盤審慎考量。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

立法院內政委員會今赴海基會考察，並與台商代表座談。深圳台協會長陳忠和會後受訪時表示，與會台商共提出幾大訴求，包括兩岸可考慮有限度復航或放行商務人士交流，以及台灣疫情後「拚經濟」政策應兼顧台商，和執政者應改善兩岸關係等。

珠三角地區為傳統台商大本營，陳忠和透露，按照台商協會近日內部統計，東莞、深圳就有各約1500、1400個台商、台幹，因隔離時間太長的成本考量，仍未返回大陸的工作崗位，「再加上廣州、佛山、江門等，珠三角至少共5、6000人起跳」，長久以來，勢必影響台商拚經濟。尤其深圳、廣州兩岸航點都尚未復航，台商只能從廈門、香港抵達大陸，徒增舟車勞頓風險。

▲▼立法院內政委員會考察海基會暨台商座談。（圖／記者陳政錄攝）

▲立法院內政委員會考察海基會暨台商座談。（圖／記者陳政錄攝）

因此，他建議，台灣可考量有限度的與大陸防疫成果較佳的城市，優先推動復航或是商務人士往來隔離時間的縮短，並透過協商，明確兩岸都承認的檢測標準和機構。

陳忠和說，台灣每年對大陸貿易順差近1000億美元，台商貢獻良多，但現在因為疫情，負面效應最快下半年陸續顯現，惟台灣現行產業政策似乎未能有效兼顧台商在大陸發展，替台灣拚經濟的需要，現有兩岸政策更影響台商經營，感覺「落差有點大」。因此，政府應審慎調整，或考慮以過去曾達成過的「共識」基礎來溝通，而不是另尋新基礎，以免到時候變成「各說各話。」

澳門台商協會會長簡廷在也期盼，520過後，兩岸重啟交流時應該少點政治，更多關注在經濟，因為在疫情和中美貿易摩擦的影響下，多數台商都面臨訂單下滑的困境，急需重回工作崗位，重新調整布局，或尋找轉型契機。

陳忠和受訪時也坦言，對於台商的幾項訴求，會上包括陸委會、海基會官員與立法委員，均表達會納入考量，但也難第一時間作出承諾，因為出入境管制、商務人士交流放寬，均涉及防疫考量，會以指揮中心的專業判斷為主，「這我們台商朋友都能夠理解。」但他補充，政府在防疫作為拿了很高的分數後，下一步的「拚經濟」同樣也很重要。

▲▼立法院內政委員會考察海基會暨台商座談。（圖／記者陳政錄攝）

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