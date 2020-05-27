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觸法！任意架設捕鳥網恐違動保法　台東擧發3件先勸導後裁罰

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▲農民為避免稻穗遭到野鳥啄食在田間設置鳥網攔截野鳥，已涉及違反野生動物保育法。（圖／台東縣政府提供，下同）

農民為避免稻穗遭到野鳥啄食在田間設置鳥網攔截野鳥，已涉及違反野生動物保育法。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

為防止野鳥啄食稻穀，可以在稻田設置捕鳥網嗎？台東縣政府農業處要提醒農民，此舉已經違反野生動物保育法，可能被處以新台幣6萬元以上30萬元以下的罰鍰，處長許家豪表示，最近民眾分別舉發台東市2件、東河鄉1件，先由農業處畜保科人員會同當地派出所員警拆除並向農民宣導，如果勸導不聽就會祭出罰金。

▲農民為避免稻穗遭到野鳥啄食在田間設置鳥網攔截野鳥，已涉及違反野生動物保育法。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼農業處畜保科人員先規勸拆除並宣導，如果勸導不聽將祭出罰金。

縣府農業處指出，由於第一期稻作即將滿穗收成，不少農民為避免稻穗遭到野鳥啄食，造成歉收，紛紛在田間設置鳥網攔截野鳥，可是這一個動作已經涉及違反野生動物保育法。

依據野生動物保育法第17條，非基於學術研究或教育目的，獵捕一般類之哺乳類、鳥類、爬蟲類、兩棲類野生動物，應在地方主管機關所劃定之區域內為之，並應先向地方主管機關、受託機關或團體申請核發許可證。

▲農民為避免稻穗遭到野鳥啄食在田間設置鳥網攔截野鳥，已涉及違反野生動物保育法。（圖／台東縣政府提供，下同）

另外，依據該法第19條，獵捕野生動物，未經許可擅自設置網具、陷阱、獸鋏或其他獵具，主管機關得直接拆除並且銷毀之。土地所有人、使用人或管理人不得規避、拒絕或妨礙。違者，處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰。

許家豪處長表示，簡單說就是農民種植農作物成熟時遭受鳥類損害情形須架設鳥網防治時，必須向當地縣政府申請許可後才可依規定架設。

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