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台南南華公園路樹倒塌壓毀民車　呂維胤要求路樹總體檢

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▲台南市南區南華公園清晨發生菩提路樹倒塌，壓損路旁停放的兩台車輛，市議員呂維胤要求市府應立即對全市路樹進行全面總體檢，避免類似事件不斷上演。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市南區南華公園清晨發生菩提路樹倒塌，壓損路旁停放的兩台車輛，市議員呂維胤要求市府應立即對全市路樹進行全面總體檢，避免類似事件不斷上演。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市南區南華公園27日清晨5時40分左右，發生菩提路樹倒塌，壓損路旁停放的兩台車輛，市議員呂維胤第一時間火速前往現場查看，所幸無造成人員傷亡，呂維胤嚴正要求市府應立即對全市路樹進行全面總體檢，並增編路樹管理經費，避免類似事件不斷上演。

市議員呂維胤表示，上周才發生了延平國中路樹壓死機車騎士的意外，相隔一周又再度發生路樹倒塌壓損民車的事件，所幸此次無人員傷亡。無獨有偶的是，此次南華公園倒塌的路樹也是菩提樹，由於菩提樹屬淺根植物，除了連日大雨造成的影響外，栽種時所預留的樹穴太小也會導致支撐不足，況桃園市在2018年就將菩提樹列為行道樹黑名單，市府應請專家學者檢視菩提樹是否適合作為行道樹。

呂維胤說，近日於議會質詢工務局時便有提到，5月是梅雨季，發生豪大雨機率高，到了6、7月後又將迎來颱風季節，市府應立即對全台南市包括公園路樹、退縮人行道的行道樹進行全面總體檢，避免路樹倒塌憾事再度發生，保障市民朋友生命財產安全。

呂維胤更進一步表示，工務局目前編列給各區公所的行道樹綠美化經費嚴重不足，以南區區公所為例，粗估全區行道樹綠美化管理預算最低一年約需700萬左右，然每年實際分配到的公園行道樹綠美化經費為445萬，僅有所需經費的6成，預算嚴重不足。要求市府應立即增編路樹管理相關經費，全面體檢全市路樹，避免路樹倒塌事件一再上演。

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