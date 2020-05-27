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瘋電影／全境失控　AI崩壞鎖定殺人

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文／賴賴

▲▼全境失控。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

議題很好，當整個國家的所有重要專業訊息都靠AI輔助，這其中有利有弊，當作是輔助工具可加分，完全依賴從電影端已經傳遞出萬萬不妥的訊息，畢竟世界科技競技場如此開放，駭客到底有多少是惡意來破壞的，攸關人命的決策怎可交由電腦判斷，是本末倒置的概念，但是電腦訊息確實已經對我們影響巨大，電影流暢好看，卡司不多但壞人不夠厲害，整體感是好看的。

單就目前的電影市場，新冠病毒影響甚鉅，多數人是已經不敢進戲院了，但其實在台灣尚無此顧慮，只不過大環境經濟緊縮，所以各國拿出本領開始研發省成本的商業模式，而這部電影也算是精簡型的規模，除了被惡意陷害的男主角不斷逃命，幾個臨演警車巷弄奔跑，幾乎沒有豪華的視覺，除了AI本體和室內極簡風設計，沒有驚心動魄，但也流暢溫暖。

卡司皆到位，久違了大澤隆夫、松島菜菜子和三浦友和，果然有大牌才有市場吸引力，AI對於個人隱私毫無保留，目前中國已經完成所謂信用評等，人民有信用評等，政府呢？電影已有答案。


片　　名：全境失控
英文片名：AI Amok
類　　型：科幻、劇情
上映日期：2020-02-14
片　　長：02時11分
導　　演：入江悠(Yu Irie)
演　　員：大澤隆夫(Takao Osawa) 、 岩田剛典(Takanori Iwata) 、 廣瀨愛麗絲(Hirose Alice) 、 三浦友和(Tomokazu Miura) 、 玉城蒂娜(Tina Tamashiro) 、 松嶋菜菜子
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：采昌


劇情大綱

從今開始，科技掌握你的生死
2030年的日本，支撐人類生活的人工智能「希望」開發者桐生浩介（大澤隆夫飾演），由於成就獲得肯定，讓他帶著女兒重返久違的日本。當桐生受到英雄般的盛大歡迎時，「希望」卻突然全面失控，甚至開始以合理與否，來決定人類的生存價值，並對無生存價值的民眾展開殺戮。警察廳天才搜查官櫻庭（岩田剛典飾演），一口咬定桐生是讓「希望」失控的恐怖份子，並透過密佈在全日本的監視網，追捕展開逃亡的桐生。

另一方面，「希望」的管理負責人西村（賀來賢人飾演），也為了澄清桐生的清白而四處奔走；轄區資深刑警合田（三浦友和飾演）與搜查一課菜鳥刑警奧瀨（廣瀨愛麗絲飾演）也積極調查。當日本陷入一片混亂之際，拼死逃亡的桐生，能否證明自己的清白？而又是什麼原因，造成「希望」的全面失控呢？

▲▼全境失控。（圖／yahoo）

▲透過AI尋找犯人，目前中國已開始執行。

▲▼全境失控。（圖／yahoo）

▲只是嫌疑手無武器，警察開槍殺人，這也好像不是新聞，香港正在發生。

▲▼全境失控。（圖／yahoo）

▲兩位刑警果然是人民的保母。

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