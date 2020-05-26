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瘋電影／如果我擁抱你請不要害怕　家有塗糞於門自閉兒

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文／賴賴

▲▼如果我擁抱你請不要害怕。（圖／imdb）



瘋言瘋語：

真實故事特別感人，雖然故事中的生父非常不負責任，從來沒有照顧過自己孩子一絲一毫，而這個孩子有先天嚴重的過動症，甚至弱智，電影一開始，男孩自己洗澡，把自己關在浴室中地上大便，並把糞便抹在玻璃門上讓母親崩潰，看到這裡不禁要感謝自己和父母，這樣的孩子該怎麼照顧，真是天啊。

劇情從父親出現開始，過動兒偷渡父親的卡車追隨父親，於是跟著歌手父親四處演唱，電影有著最經典的義大利歌曲和鄉村風景，遲來的父愛特別溫暖，而突然獲得了父愛也像是撿到天上掉下來的禮物一般，電影流暢好看，不論如何真愛之偉大，儘管遲來又何妨，結局落點漂亮，這個孩子，最需要感謝的，仍是那個懷胎十月不離不棄的母親。

電影十分好看溫暖，很厲害的公路劇本，有驚喜感。竟然忘記發，超抱歉的啦。
 


片　　名：如果我擁抱你請不要害怕
英文片名：Volare
類　　型：冒險、劇情
上映日期：2020-04-30
片　　長：01時38分
導　　演：布里薩爾瓦托(Gabriele Salvatores)
演　　員：克勞迪奧桑塔馬利亞(Claudio Santamaria) 、 薇拉莉葛琳諾(Valeria Golino) 、 朱利奧普蘭諾(Giulio Pranno)
國　　家：義大利
語　　言：義大利語
發行公司：聯影／聯贏


劇情大綱

一個義大利父親，一個自閉症孩子，一台哈雷，一趟擁抱驚喜的公路之旅。

講述男歌手偶然與從未見過的少年自閉症兒子相遇，由於16年從未陪伴愛子，因此產生了頓悟，決定與兒子進行一場精彩的公路冒險之旅，是一部笑中帶淚，悲喜交織的感人佳片。

電影改編自真實故事，導演靈感來自於義大利「卡爾維諾文學獎」得主 埃爾瓦思 暢銷書《如果我擁抱你，請不要害怕》改編而成。

奧斯卡最佳外語片獎導演 薩爾瓦托雷斯 全新力作
平行宇宙是自閉的，我必須向地球人學習生命並不完美，但有它自己的力量！

▲▼如果我擁抱你請不要害怕。（圖／imdb）

▲浪子父親是個婚禮歌手，但對孩子是真愛。

▲▼如果我擁抱你請不要害怕。（圖／imdb）

▲自閉兒因為和生父的一段旅程，感覺有長大些。

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