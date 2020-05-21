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瘋電影／夏目友人帳劇場版：緣結空蟬　靈魂會記憶美好

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文／賴賴

▲▼ 夏目友人帳劇場版：緣結空蟬。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

溫暖的妖怪傳說，因為這些動畫師，記錄下日本的鄉村美景，就算過了百年，日本的景觀仍然清晰紀錄影像中，溫暖美好的劇情，充滿人情味的人類記憶，就算百年後人事全非，但這些美好的磁場，仍然溫暖著大自然每個環節，所以才會有美景如畫的風景，電影節奏流暢故事簡單好看，感人的妖怪。

這部電影沒看過夏日友人帳也可以直接來看的，沒有連結過去的劇情，所以很輕鬆的看完，妖怪與人類的溫暖互動，即使記憶消失，靈魂卻不會忘記那些刻骨銘心的美好，即使那些都只是柴米油鹽的日常，在看得見與看不見的時空裡，充滿著太多想像，非常喜歡這個奇幻故事。


 片　　名：夏目友人帳劇場版：緣結空蟬
英文片名：Natsume Yujin-cho the Movie: Ephemeral Bond
類　　型：動畫
上映日期：2019-05-16
片　　長：01時45分
導　　演：大森貴弘
國　　家：日本
語　　言：日語
發行公司：木棉花


劇情大綱

《夏目友人帳》是「綠川幸」自2003年創作的日本漫畫作品，2008年改編為動畫後，已播映至第六季。故事描述從小就能看見妖怪的少年「夏目貴志」，自從得到祖母鈴子留下的遺物「友人帳」後，和自稱保鑣的「貓咪老師」，一起展開將名字還給妖怪們的生活。透過與妖怪接觸，夏目開始摸索自己應該前進的道路，一邊得到可以分享及幫助的朋友，一邊尋找可以守護珍貴日子的方法。

被人類與妖怪圍繞、每天過著忙碌生活的「夏目」，偶然與以前的同學「結城」相遇，回想起過去因妖怪而處處受苦的回憶。這時，「夏目」認識了歸還妖怪名字時窺見記憶中的女性「津村榮莉枝」。

認識玲子的她現在正與獨子「椋雄」一起過著平靜的生活。
與他們的交流，令「夏目」感到心情平和。
然而這對母子所居住的小鎮似乎潛藏著謎樣的妖怪。
調查完到家後，附著在貓咪老師身上的"妖枝種子"，在藤原家的庭院裡一夜之間成長結果。

貓咪老師不小心吃了那個看起來形狀有點像自己的果實後，竟然分裂成了三隻!?

▲▼ 夏目友人帳劇場版：緣結空蟬。（圖／yahoo）

▲奶奶夏目鈴子，是妖怪名字蒐集人。

▲▼ 夏目友人帳劇場版：緣結空蟬。（圖／yahoo）

▲奶奶同學的兒子，其實也是妖怪變來陪老人的。

▲▼ 夏目友人帳劇場版：緣結空蟬。（圖／yahoo）

▲中毒的貓咪老師，一分為三。

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