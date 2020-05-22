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瘋電影／白髮魔女傳　沒有一段感情禁得起懷疑與欺騙

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文／賴賴

▲▼白髮魔女傳。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

典型商業電影節奏，從頭到為無冷場，從頭到尾不安靜，節奏之快，事件轉折之迅速，只有小說改編成電影，才有的福利，飽滿的劇情內容，鮮活立體的人物塑造，令人懷念的哥哥好像還活著，還有天資國色的藍潔瑛，看得不勝唏噓，這算是林青霞犧牲最大的一部電影，卻也拍出佳話，電影好看，什麼時代看都沒問題。

武俠小說的特色就是『忙』，主角剛忙完一事件，便遇一意外，接著意外出現新朋友，朋友變女友，女友則很可能便是下一個事件的主人，產生矛盾如何取捨最燒心，此時原來的家人必被滅口，女友被誣陷翻臉分手永，通常連續劇會讓家人中有反骨殺了自家人，不過電影不夠長，所以女友被誣陷後就白了頭髮，電影很好看，美術做得非常到位，由於大多是夜戲，增加魔的氛圍，以前看過，再看一次還是好看。

片　　名：白髮魔女傳
英文片名：The Bride With White Hair
類　　型：劇情
上映日期：2020-05-15
片　　長：01時30分
導　　演：于仁泰
演　　員：林青霞 、 吳鎮宇(Francis Ng Chun Yu) 、 藍潔瑛 、 張國榮(Leslie Cheung)
國　　家：香港
語　　言：粵語
發行公司：華映


劇情大綱
緣起於中國明朝未年的武當山，天資過人的武當弟子卓一航深得掌門紫陽真人的喜愛，但生性自由的他，並不想被江湖規矩拘束。一次他誤闖魔教禁地，幸有一長髮少女相助才脫身，讓他對這美麗倩影難以忘懷。

多年後，女真國對積弱不振的大明帝國虎視耽耽，聯合魔宮教主姬無雙（吳鎮宇 飾）毀滅中原，姬無雙為報年幼時八大門派的滅門之仇，一直擾亂江湖。武當掌門命令弟子卓一航（張國榮 飾）率眾對抗魔宮，他不想生靈塗炭，但難為師命下展開行動，意外相遇救過他的神秘狼女練霓裳（林青霞 飾），兩人一見傾心，互許終身。但練霓裳竟是魔教中聲名遠播的魔女，她為求與卓一航相守，願受酷刑離開魔宮。此時，武當派慘遭血洗屠殺，眾人以為是魔女所為，混亂之際，練霓裳遭卓一航重傷，讓她深感遭到背叛，傷心欲絕，一夕白髮，更心性大變，讓正邪之戰更加一觸即發...

▲▼白髮魔女傳。（圖／yahoo）

▲只有張國榮能讓林青霞願意如此犧牲。

▲▼白髮魔女傳。（圖／YAHOO）

▲張國榮的電影沒有不好看的。

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