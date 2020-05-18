瘋電影／浪人47愁錢中　元祿赤穗事件的帳房

文／賴賴

瘋言瘋語：

原來是真實故事，不知道為什麼評價不高，其實很好看，以帳務包裝戰爭與政治所有行政事務的開銷，夢想與現實的拉扯，柴米油鹽就是這麼現實，要打仗要看口袋有多深，要報仇就是拿命出去拚，勝負成敗聽天由命，非常喜歡這部電影的視角，也非常適合這個時代的年輕人觀賞，已經好久沒看到可以令人專心，目不轉睛的作品了，很好看說。

這部電影卡司超強，除了堤真一，竹內結子和妻夫木聰都來助陣，整部電影的視覺後製設計有漫畫感，而且非常幽默，武士多少錢，打仗刀槍護具，都是錢，以為一句話反攻大陸拯救苦難同胞，下面就會跑出沒有盡頭的數字，很強的概念，所以什麼退休金，什麼社會保險，都不必想，戰場上，只要沒死就是災難。

電影沒有描述復仇過程，而這四十七名赤穗義士最後被葬在泉岳寺，每年都有祭典，成為日本忠義傳統文化的形象代表。非常推薦來觀賞，不只是史實，而且包裝得非常具有商業價值，很好看。

片 名：浪人47愁錢中

英文片名：The 47 Ronin in Debt

類 型：劇情、喜劇

上映日期：2020-04-17

片 長：02時06分

導 演：中村義洋(Yoshihiro Nakamura)

演 員：堤真一(Shinichi Tsutsumi) 、 岡村隆史(Takashi Okamura) 、 妻夫木聰(Satoshi Tsumabuki) 、 竹內結子(Yuko Takeuchi) 、 阿部貞夫(Sadawo Abe)

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：可樂電影



劇情大綱



洗刷冤屈不是夢想，只是復仇的代價…意外”昂貴”？！



連嘖嘖、flyingV都必定驚豔的群募經濟學分，江戶時代”復仇者聯盟”展現高超”愁”錢技能！



大約300年前的江戶時代，赤穗藩藩主淺野內匠頭砍傷收賄的腐敗官員吉良義央，此事件讓將軍德川綱吉在尚未深究原由下，命令淺野切腹謝罪並將赤穗廢藩，吉良卻無需承擔任何責任。以首席家老大石內藏助為首的赤穗家臣們共47人，向會計好友矢頭長助尋求協助，也向淺野的妻子瑤泉院借調資金，決定密謀向吉良復仇。但每天包含吃飯、租屋等日常開銷，還有前往江戶的旅費、買武器等支出，大量消耗他們的經費！究竟在沒錢又缺乏人力的狀況下，該如何調度漸增的赤字負債，以有限預算成功執行復仇計畫呢？



《浪人47愁錢中》是《殿下萬萬稅》導演中村義洋又一痛快喜劇新作，幽默改編自和基努李維主演之《浪人47》同樣的日本三大復仇之江戶時代元祿赤穗事件，趣味的復仇經濟學更源自東京大學教授山本博文的《決算忠臣藏》原著。本片在2019東京影展世界首映後，接續獲得日本奧斯卡最佳話題獎、最佳男配角提名，不僅奪下日本票房雙週亞軍，更締造超越10億日幣票房。連嘖嘖、flyingV都必定驚豔的群募經濟學分，黃金卡司陣容更爭相加入大銀幕必修，創意滿點的無厘頭喜劇，勢必讓你大開眼界之餘還能恍然大”笑”！

▲赤穗武士的專長是打火，而不是打仗。

▲藩主被重判死刑，武士們不滿想要反抗復仇。

▲財力無法承擔打仗支出而作罷，但最後赤穗武士在沒有足夠的武器和護具的情況下復仇而全軍覆沒。

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