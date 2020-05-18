　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／浪人47愁錢中　元祿赤穗事件的帳房

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

文／賴賴

▲▼浪人47愁錢中。（圖／YAHOO）

瘋言瘋語：

原來是真實故事，不知道為什麼評價不高，其實很好看，以帳務包裝戰爭與政治所有行政事務的開銷，夢想與現實的拉扯，柴米油鹽就是這麼現實，要打仗要看口袋有多深，要報仇就是拿命出去拚，勝負成敗聽天由命，非常喜歡這部電影的視角，也非常適合這個時代的年輕人觀賞，已經好久沒看到可以令人專心，目不轉睛的作品了，很好看說。

這部電影卡司超強，除了堤真一，竹內結子和妻夫木聰都來助陣，整部電影的視覺後製設計有漫畫感，而且非常幽默，武士多少錢，打仗刀槍護具，都是錢，以為一句話反攻大陸拯救苦難同胞，下面就會跑出沒有盡頭的數字，很強的概念，所以什麼退休金，什麼社會保險，都不必想，戰場上，只要沒死就是災難。

電影沒有描述復仇過程，而這四十七名赤穗義士最後被葬在泉岳寺，每年都有祭典，成為日本忠義傳統文化的形象代表。非常推薦來觀賞，不只是史實，而且包裝得非常具有商業價值，很好看。

片　　名：浪人47愁錢中
英文片名：The 47 Ronin in Debt
類　　型：劇情、喜劇
上映日期：2020-04-17
片　　長：02時06分
導　　演：中村義洋(Yoshihiro Nakamura)
演　　員：堤真一(Shinichi Tsutsumi) 、 岡村隆史(Takashi Okamura) 、 妻夫木聰(Satoshi Tsumabuki) 、 竹內結子(Yuko Takeuchi) 、 阿部貞夫(Sadawo Abe)
國　　家：日本
語　　言：日語
發行公司：可樂電影


劇情大綱

洗刷冤屈不是夢想，只是復仇的代價…意外”昂貴”？！

連嘖嘖、flyingV都必定驚豔的群募經濟學分，江戶時代”復仇者聯盟”展現高超”愁”錢技能！

大約300年前的江戶時代，赤穗藩藩主淺野內匠頭砍傷收賄的腐敗官員吉良義央，此事件讓將軍德川綱吉在尚未深究原由下，命令淺野切腹謝罪並將赤穗廢藩，吉良卻無需承擔任何責任。以首席家老大石內藏助為首的赤穗家臣們共47人，向會計好友矢頭長助尋求協助，也向淺野的妻子瑤泉院借調資金，決定密謀向吉良復仇。但每天包含吃飯、租屋等日常開銷，還有前往江戶的旅費、買武器等支出，大量消耗他們的經費！究竟在沒錢又缺乏人力的狀況下，該如何調度漸增的赤字負債，以有限預算成功執行復仇計畫呢？

《浪人47愁錢中》是《殿下萬萬稅》導演中村義洋又一痛快喜劇新作，幽默改編自和基努李維主演之《浪人47》同樣的日本三大復仇之江戶時代元祿赤穗事件，趣味的復仇經濟學更源自東京大學教授山本博文的《決算忠臣藏》原著。本片在2019東京影展世界首映後，接續獲得日本奧斯卡最佳話題獎、最佳男配角提名，不僅奪下日本票房雙週亞軍，更締造超越10億日幣票房。連嘖嘖、flyingV都必定驚豔的群募經濟學分，黃金卡司陣容更爭相加入大銀幕必修，創意滿點的無厘頭喜劇，勢必讓你大開眼界之餘還能恍然大”笑”！

▲▼浪人47愁錢中。（圖／YAHOO）

▲赤穗武士的專長是打火，而不是打仗。

▲▼浪人47愁錢中。（圖／YAHOO）

▲藩主被重判死刑，武士們不滿想要反抗復仇。

▲▼浪人47愁錢中。（圖／YAHOO）

▲財力無法承擔打仗支出而作罷，但最後赤穗武士在沒有足夠的武器和護具的情況下復仇而全軍覆沒。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

ET快訊
快訊／出門小心！北北基7縣市即刻「大雷雨警戒」
美加8國挺台參加WHA信函曝光！　對譚德塞發出「嚴厲訊息」
韓國瑜首度向市民道歉：去年請假3個月選總統「非常非常抱歉」
妻遭行刑式爆頭死車內！夫電梯深情擁吻8秒　警一看震驚：不單純
點這裡，留個言吧! FB Weibo
名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／浪人47愁錢中　元祿赤穗事件的帳房

鄧紫棋上海隔離14天 　一見防疫酒店「溫馨提示」...大喊:哇靠！

花蓮「垃圾神父」79歲健步如飛　劉一峰：做喜歡的事就不會累！

掏耳初體驗！挖出療癒巨大耳屎 她享受「耳內G點按摩」爽到睡著

說好看家呢？陌生人翻窗闖進屋　阿金沒吠反「咬拖鞋」熱情招待

教育全免費、生病看醫生不用錢 網紅解析北歐國家「高福利」由來

搗蛋兒破壞玩具遭爸爆氣碎念！　秒出招捂耳朵：偶什麼都聽不到

澳洲天空出現TaiwanCanHelp！台裔醫生發活動聲援加入WHO

《夫婦的世界》結局渣夫當金喜愛面○○　兒子受夠父母離家！N年後電鈴響了..

吳宗憲聊羅志祥「有什麼好出面道歉的？」　回歸《娛百》沒問題：台灣觀眾很健忘！

天空寫字聲援加入WHO！　TaiwanCanHelp連2日飄揚雪梨

瘋電影／浪人47愁錢中　元祿赤穗事件的帳房

印尼外配36刀殺前夫、女兒　稱「不會後悔」判刑28年定讞

芒果上市天天摸萬顆　枋山果農陳明賢滿腹芒果經

保障民眾權益！內政部：土地徵收較10年前大減98%　逾9成協議取得

兩岸「防疫外交」大比拚　楊建平：台灣想穩住巴拉圭是一大挑戰

Nissan Kicks油電版泰國首發　台灣可望跟進導入

夏季裡易使頭皮「爆油發癢飄臭味」的4種髮型　第一個超常見！

「嘉義1122是什麼？」在地人才懂的神秘數字　蔡阿嘎怕爆：有多遠閃多遠！

萬人泳渡日月潭9/27照常舉行！暫停外國選手報名+分日、分時、分批下水

演《蘭陵王》對戲林依晨！　朱海君曝「晨神」暖舉：真的很感動

快訊／柯文哲決定開放酒店舞廳　今晚邀請業者召開復業說明會

老闆抗疫情放大絕！「比基尼辣妹」芭樂擺胸前…網鼻血狂噴：吃芭樂降降火

名家熱門新聞

元祿赤穗事件的帳房

寧為太平犬不為亂世人

小生：3招判斷男人對妳超有意思

到底是誰撞死漂亮的歌星繼母？

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

7道超下飯的絞肉料理

拓也哥，證實台灣病入膏肓

葉文忠／那對不起了，民進黨

夢到貓咪代表什麼意思呢？

葉文忠／給韓粉的一封信

夏天就是要吃涼拌　必學開胃菜

太平洋桶眼魚頭部透明　像指揮挺

葉文忠／韓國瑜的九陽神功在哪？

5道電鍋懶人菜 　真的簡單到爆

更多熱門

相關新聞

寧為太平犬不為亂世人

寧為太平犬不為亂世人

1908年溥儀(尊龍飾)從醇親王府入宮，在慈禧太后的懿旨下登基成為統治清朝的新任皇帝，他年僅三歲就成為了天子，卻也成了全世界最孤獨的人。1912年溥儀被迫退位並被圈禁在紫禁城重重高牆內，儘管過著帝王奢靡的生活，卻與外面的社會完全隔絕，成了被困在籠中的金絲雀。

長沙里登陸戰

長沙里登陸戰

徒弟新婚當日被殺三屍

徒弟新婚當日被殺三屍

即使世界即將崩塌我只想再見妳

即使世界即將崩塌我只想再見妳

關鍵字：

瘋電影浪人47愁錢中賴賴堤真一(Shinichi Tsutsumi)岡村隆史(Takashi Okamura)妻夫木聰(Satoshi Tsumabuki)竹內結子(Yuko Takeuchi)阿部貞夫(Sadawo Abe)

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

歐陽妮妮手滑誤PO「車內與張書豪親密照」

印度神童預言：12月會有更大災難

搭捷運偶遇「全素顏綜藝女神」

4000萬房買40年突沒了　退休女師淚告14人：他們都騙我

日本媽寶男無極限　每週和媽媽洗澡一次

雨彈時程表！致災性梅雨高風險區曝

台南一夜連兩撞！女騎士慘死　3人肇逃

網友嗆「為了台灣身分證才結婚」　吳鳳搬法條打臉

租屋女「鞋子被做記號」！比對摩斯密碼毛炸

127萬買32樓預售屋！女子一看只有29樓

40歲小彬彬3度結婚！娶回小13歲越南女友

拳手一拳KO　太極大師30秒倒3次

即／基隆小六男童從「16F頂樓」墜落不治

深夜變天！最強最久鋒面滯留10天　全台防致災大量降雨

20歲女捷運內拒戴口罩狂毆保全...下場出爐

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋上海隔離14天 　一見防疫酒店「溫馨提示」...大喊:哇靠！

鄧紫棋上海隔離14天 　一見防疫酒店「溫馨提示」...大喊:哇靠！
花蓮「垃圾神父」79歲健步如飛　劉一峰：做喜歡的事就不會累！

花蓮「垃圾神父」79歲健步如飛　劉一峰：做喜歡的事就不會累！

掏耳初體驗！挖出療癒巨大耳屎 她享受「耳內G點按摩」爽到睡著

掏耳初體驗！挖出療癒巨大耳屎 她享受「耳內G點按摩」爽到睡著

說好看家呢？陌生人翻窗闖進屋　阿金沒吠反「咬拖鞋」熱情招待

說好看家呢？陌生人翻窗闖進屋　阿金沒吠反「咬拖鞋」熱情招待

教育全免費、生病看醫生不用錢 網紅解析北歐國家「高福利」由來

教育全免費、生病看醫生不用錢 網紅解析北歐國家「高福利」由來

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面