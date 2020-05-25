徵集未來最強科技！「2020未來科技展」徵件啟動　重視科學突破性、產業應用性

▲科技部2020未來科技展徵件啟動。（圖／科技部提供）

財經中心／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，重創民生經濟，台灣防疫工作深受國際肯定，國際媒體紛紛讚賞台灣防控疫情有成，由產官學研各界所組成的台灣國家隊更有效控制感染數和死亡人數的關鍵角色。

從全國人民共同防疫到科研團隊積極研發，從篩檢、治療到預防各環節都發揮了台灣的技術優勢，為了防止疫情再起，學界研發與產業接力的緊密整合則是下一步的趨勢。

科技部每年舉辦「未來科技展」都吸引我國科研一流的前瞻技術展出，展現臺灣學界強勁的科研實力及創新競爭力，總統蔡英文2019年出席開幕頒獎時，特別肯定獲獎技術研發實力足以媲美國際，更已是產業升級和轉型的重要平台。

邁向第4年的「未來科技突破獎」已開始徵件，該獎項重視「科學突破性」與「產業應用性」兩大指標，獲獎技術將受邀於未來科技展展出及頒發「未來科技突破獎」，科技部號召全國學研機構踴躍報名。

「未來科技突破獎」自即日起至6月12日受理申請，只要受科技部補助的計畫成果，研發技術符合「科學突破性」（該技術於全球具有領先性排名之領航地位、或有別於既有思維、具原創性的科學研究及技術突破）、及「產業應用性」（該技術與市場需求相容，能創造未來經濟效益，並具有產學合作、跨領域應用及建立創新模式之潛力）兩項指標皆鼓勵報名。

獲獎技術可成為2020未來科技展亮點技術，於各界展現研發成果及媒合機會，並在隆重儀式中獲頒獎座、獎金及獎狀外，更可列為未來計畫主持人申請計畫的加分項目，「2020未來科技展」（Future Tech Expo, FUTEX 2020）將於12月3日至12月6日於世貿一館展出，現場將由創新技術團隊領航，展現台灣學研單位的研發實力與創意。

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