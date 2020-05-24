3千元換「點點露出」...正妹0思考直接脫！　YouTuber街頭實測「結局超意外」

▲主持人街頭用假美金釣女生露胸。（圖／翻攝自YouTube／NerdBallerTV）

記者黃心瑀／綜合報導

YouTube頻道「NerdBallerTV」擁有59.3萬名追蹤者，先前他在街頭上進行一項實驗，在一處都是酒吧的街上，詢問陌生女子是否願意為了100美元（約3033元台幣）的前，面對鏡頭將「上身露出」，沒想到還真的有女生豪爽答應，在路上大方脫衣，不過大多數女性認為這樣的舉動十分不妥，對著鏡頭直接拒絕。

該部上傳在「NerdBallerTV」頻道上的影片，觀看次數接近900萬次，從影片中可以看到，主持人來到美國第六大道，在進行一番介紹之後表示將會用一疊「假的百元美鈔」，詢問街頭上的女子是否願意在鏡頭前露出胸部，如果願意，就能拿錢走人。

接著主持人開始在路四處尋找目標女子，沒想到有三分之一的女生在聽到有錢可拿後，一秒也沒有猶豫的選擇露出胸部，開心的拿著100美金走了，不過大部分的女生則是覺得身體比金錢重要，果斷地拒絕了這個要求，甚至認為這個情況很荒唐，更敏銳的發現所謂的百元美鈔是假的。

影片中還意外拍到喝到醉醺醺的路人在街上打架，甚至是突如其來的搶鏡，種種畫面都讓大家看盡喝醉的醜態。影片一出引來網友熱議，有網友留言表示「我們所在社會到底有多病態」、「這種時候殘能真正見識到真友情」、「應該沒有男生想要娶這樣的女生吧」、「在這個影片裡發現我的三年級老師很怪嗎？」、「隱私對這些人來說也太便宜了吧！」

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。