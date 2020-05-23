5歲檢疫妹Call：阿姨，我想喝牛奶！護理師憶「抗疫趣事」暖笑了

▲護理師在檢疫所裡接到女童打電話「想喝牛奶」，成為她難忘的經歷。（示意圖／視覺中國）

文／護理師張慧金亮

面對突如其來的任務，心中不免升起緊張與害怕的心情，但是單位長官是我們堅強的後盾，不管在物資準備，動線規劃或人員教育訓練等等，都讓我們沒有後顧之憂，讓我們有萬全準備再去執行任務，而且為了讓護理人員安心，在護理排班上，採一新一舊方式做經驗傳承，確實讓我們工作更加順利，也不會擔心害怕至陌生環境，因此自己能身為防疫任務的一環，感到非常榮幸和驕傲。

而這次檢疫所工作任務是擔任衛生組護理人員角色，協助追蹤檢疫者（住民）健康狀況及回報，隨時關心了解住民狀況，提供護理指導，也適時傾聽檢疫者需求，協助尋求解決方法。若檢疫者（住民）有就醫的需求，則向指揮官報告，經評估後依相關規範協助後送就醫。

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所以在檢疫所服務的第一天早上，依工作流程以電話詢問住民體溫監測及關心住民身體狀況後，突然電話聲響，電話那頭出現小孩聲音，詢問有什麼事情，稚嫩的聲音突然說：「阿姨我想喝牛奶」，當時心頭一糾，立即詢問妹妹想喝什麼牛奶，心想：「牛奶那麼多種，你想喝哪一種啊！」妹妹回答說就是牛奶，心想「也是啦！一個5歲小孩怎麼搞得清楚什麼牛奶」，當下先回應說「請她等等，阿姨來想辦法喔！」隨即掛斷電話，立即和另一位同事討論起來要怎麼幫忙，要買什麼牛奶，正在熱烈討論時電話那頭又響了，原來是妹妹媽媽打電話來，詢問妹妹打電話說了什麼，予以說明妹妹想喝牛奶，媽媽馬上說不用理她啦，小孩亂亂吵，趁我上廁所亂打電話。我急忙回應沒關係，「不要罵她唷！」

這時也肯定小孩才5歲就要被關在小小空間裡，媽媽也要忙著安撫小孩，所以小孩和媽媽都很辛苦，也感謝他們的配合，買牛奶小小的事情請媽媽不要擔心，我們來處理。當天下午指揮官來到檢疫所關心我們工作人員，聊到買牛奶這件事，指揮官非常貼心的靈機一動，買保久乳，因為保存方便，可以讓妹妹想喝就喝，瞬間讓我茅塞頓開，也因為指揮官的貼心立即請後勤組準備泡麵、可樂讓有需要的住民可以享用。

面對這次疫情，全院人員不管是行政、醫事大家共體時艱，配合政府各項措施執行，而護理人員也很主動取消原已安排的出國行程，在照護病人和家屬我們需要更有耐心說明陪病及探病原則，以及各項感控措施執行，也謝謝病人家屬的體諒，總之非常感謝大家的共同努力，讓我們團結對抗，戰勝病毒。

本文經「護理公會全聯會」授權刊登