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大學個人申請放榜！醫學系這一校缺額27人　大爆冷原因曝光

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▲▼大學生,校園,學生,上課,課堂。（示意圖／記者周宸亘攝）

▲大學個人申請21日放榜，錄取率6成創新高。（示意圖／記者周宸亘攝）

中央社

109學年度大學個人申請管道統一分發結果公告，有11校醫學系參與招生，其中4校合計有37個缺額，推估可能是考生重複錄取造成。

大學甄選入學委員會21日舉行記者會，公布109學年度個人申請招生分發結果，今年個人申請共有5萬5267個名額（不含外加），8萬7186人報名，5萬2321人獲分發，分發錄取率（獲分發人數/報名總人數）60.01%，合計有4197個缺額（不含外加），是近8年新低。

大學甄選入學委員會試務組組長連昭雯表示，今年超過6萬名考生被大學錄取並取得登記資格，完成登記志願序人數也增加，推估可能因疫情影響，考生希望及早錄取，而同時錄取2個以上校系的考生人數也增加，加上大學普遍增列備取名額，因此獲分發人數增加，缺額也減少。

請繼續往下閱讀...

大學招生委員會聯合會組長王盛麒表示，個人申請管道參採學測科目上限從5科改4科後，造成同級分通過篩選人數可能增加，因此許多校系增加備取，有助於提升名額使用率；今年首度試辦離島生視訊面試，受疫情影響，考生參加意願提高，最後142人次考生參與。

醫學系部分，中國醫藥大學缺27人、輔仁大學缺11人、高雄醫學大學缺3人、台北醫學大學缺1人，慈濟大學增額錄取5人，最後合計缺額37人。

王盛麒指出，考醫學系的考生性向非常明確，觀察過去情況，不管醫學系甄試日期與它校部分衝突或不重複，仍可能出現不足額錄取，主因就是考生可能重複錄取多校的醫學系。

另外，大學繁星推薦管道第八類學群（醫學系、牙醫系）須比照個人申請管道辦理第二階段指定項目甄試，同樣於21日公告錄取名單。

根據甄選委員會資料顯示，有11系醫學系參與繁星推薦招生，提供185個名額，錄取186人，成功大學缺1人，高雄醫學大學和台北醫學大學各增額錄取1人；另有7校牙醫系參與繁星推薦招生，提供40個名額，錄取41人，台北醫學大學增額錄取1人。

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