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醫牙學系申請超篩嚴重！陽明醫學系招39人　一階472人通過

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▲大學學測，考生準備考試。（圖／記者林敬旻攝）

▲大學個人申請入學一階篩選結果出爐，醫學類超篩情況嚴重。（圖／記者林敬旻攝）

記者許展溢／台北報導

109學年度大學「個人申請」入學第一階段篩選結果今天（31日）公告，今年有 87,186 人報名，共有 71,249 人通過第一階段篩選。其中，醫學類超篩情況嚴重，同級分超額篩選增加甄試人數前10所校系，有5個醫學系，又以陽明醫學系醫師組招生人數39人，甄試78人，472人通過一階，超篩394人最多。

大學招聯會表示，一階超篩、以及不符標準而且缺額的現象每年都有，今年調整新增「分科篩選」工具，再加上有部分校系「增加科目」，整體超篩情況改善，主要在醫學類。包括陽明醫學系醫師組超篩394人最嚴重；接著是長庚醫學系超篩211人、台北醫學大學245人、成大醫學系169人，和台大醫學系超篩116人。

請繼續往下閱讀...

招聯會執行秘書、清華大學副校長戴念華表示，大學個人申請入學有同級分超額篩選情形除「採計科目級分總和」再篩一次外，由於常委會決議今年新增使用「分科篩選」的方式以減少超額篩選，2154 個校系中有 946 個校系新增使用「分科篩選」，並且另有 151 個校系「增加參採科目」，除醫牙類科外，以往熱門校系如預期超篩人數減少。

招聯會說明，醫牙學系長年來都熱門，且有志願高度重疊的情況，今年超篩情況各校系互有消長，台北醫學大學醫學系、陽明醫學大學醫學系以及長庚醫學大學醫學系超篩情況較明顯，但中國醫藥大學醫學系、高雄醫學大學醫學系則顯著降低。

▲▼大學個人申請一階實際通過篩選人數前 10校系。（圖／大學招聯會提供）

▲大學個人申請一階實際通過篩選人數前10校系。（圖／大學招聯會提供）

招聯會指出，已徵詢醫牙校系對超篩看法，多數認為世界各國的醫學系普遍是高倍率的競爭， 參加二階段人數增加，有助於甄選到真正適合當醫生的學生，且醫牙校系因為有足夠臨床醫師擔任審查委員，有能量維持高品質的甄試。因此，醫學校系也在今年因學測成績公布，得知數學科15級分的人數有14,489人，從大考中心公布的「2至4科學測科目組合級分人數統計表」看到「國英數自組合」60 級分有 779 人，比前一年增加 184 人，提早準備因應。

陽明大學醫學系主任凌憬峯表示，陽明大學在學測成績公布後，已經著手預作準備，面試調整為上下午場3天共6梯次，陽明醫學系二階特有「PBL 問題導向學習」仍維 持1個小時，調整個人面試自我介紹等部分，直接就學生提供個人資料交流問答，有信心維持一貫的品質，找出最適合的學醫的人才。

▲▼國立陽明大學。（圖／校方提供）

▲陽明醫學系一階有472人通過。（圖／校方提供）

招聯會指出，醫學系中通過一階篩選最多的是台北醫學大學醫學系有500人，該校系今年最大的變數是考科調整，取消社會科改與多數的醫學系同樣參採國英數自考科，報名人數增加，台北醫學大學醫副校長朱娟秀表示，北醫超前佈署預做準備，4天安排8場 次，預計1梯次70人，4天甄試要容納560 人沒有問題，且一定會全力維持最佳的甄試品質。長庚醫學大學也表示，甄試時間從去年3天增加為4天，加開晚上梯次，甄試容量提升、品質不會打折。

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