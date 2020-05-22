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骨癌化療抗病魔湧進百萬愛心捐款　基隆國中女含淚感恩：台灣很有人情味

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▲ 接見基隆「2020總統教育獎」獲獎3優秀學生 林右昌讚：無懼考驗挫折。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 骨癌化療抗病魔湧百萬愛心捐款，基隆國中女生葉以欣含淚感恩說：台灣很有人情味。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長林右昌22日下午在市府貴賓接待室，接見獲獎同學並致贈書籍，洪立杰、葉以欣及楊博崴同學感謝學校師長，感謝市長關心與祝福。中正國中葉以欣同學罹患骨癌經常到醫院化療，與癌症病魔抗，各界人士得知消息後，湧入愛心到學校，捐款滿30萬時，葉媽媽感恩說，請大家不要再捐，但仍持續湧入共100萬捐款。葉以欣說，「台灣很有人情味，小時候不懂，現在懂了，會繼續堅持下去」。

林右昌在市府貴賓接待室，接見獲獎同學並致贈書籍，洪立杰、葉以欣及楊博崴同學感謝學校師長、家人及社會關懷與協助，分別回贈市長手作蛋糕、卡片及運動毛巾，感謝市長關心與祝福；承宏國際董事長江孝宏看到新聞後，也特到場分別致贈三人，每人3萬6000元的獎助學金，鼓勵繼續加油。

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▲ 勇敢的小孩戰病魔骨癌化療打擊不了 總統獎教育獎原民葉以欣病床完成國中學業。（圖／基隆中正國中提供）

▲ 葉以欣同學（中）勇敢戰病魔，骨癌化療打擊不了。（圖／基隆中正國中提供）

林右昌表示，社會上善心人士與關懷非常多，特別是對以欣同學關心，據他所知社會湧入愛心捐款超過百萬，對於這份恩情，他代她感謝各界善心人士，也祝福她把病養好，繼續努力課業。林右昌指出，對於弱勢家庭與孩子，學校師長瞭解有個案時，市府教育處有機制提供支持與協助。

中正國中9年級葉以欣同學，是師長眼中品學兼優的好孩子，因病常需住院化療，仍回校與同學上課學習，現今因惡性腫瘤壓迫視神經，視力暫時尚未恢復，被迫放棄努力及準備已久國中教育會考，有參加基隆區完全免試入學方案，錄取心目中第一志願基隆商工綜合科。

▲ 勇敢的小孩戰病魔骨癌化療打擊不了 總統獎教育獎原民葉以欣病床完成國中學業。（圖／基隆中正國中提供）

▲ 基隆市中正國中葉以欣同學。（圖／基隆中正國中提供）

葉以欣父親中風領有重殘手冊，母親扛起生活家計也照顧父親，雖然身在低收入戶家庭，以欣在學校擔任班長也參與田徑隊，是師長眼中品學兼優的好孩子。在某次的田徑練習時，她的右膝抽痛到無法跑步，確診為骨癌後轉移於肺部、腦部，視神經遭腫瘤壓迫，經常到醫院化療。她願以自己例子，給予很多在痛苦中人們堅持下去的勇氣。

今天她與媽媽一起出席，母女倆非常感謝大家愛心。當捐款達30萬時，葉媽媽感恩表示，把資源幫助其他需要幫助的人，已足夠了，但愛心捐款仍不斷湧入學校。葉以欣含淚說，「台灣很有人情味，小時候不懂，現在懂了！」

葉以欣表示，很感謝市長為她加油，她現在和一般正常人一樣。她說「當一個正常人就是幸福的事」，如果有機會，她未來想當醫生。

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