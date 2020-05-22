13歲資優女「跨區苦讀」和嬤遭輾雙亡！父失聯10年突現身索賠　媽崩潰

▲祖孫橫死砂石車輪下，張姓單親媽喪母又喪女，未料斷訊10多年的前夫突然現身向肇事者求償。（圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

台中市居仁國中13歲國一資優女學生張宥潔，去年段考後提早下課，下午4點由72歲王姓外婆騎機車載她回家途中，行經一處五叉路口遭右轉砂石車撞輾，祖孫雙雙慘死，還記得當時張姓女學生媽媽接獲通知，趕到現場認屍，看到母親與女兒慘死，當場放聲痛哭，令人鼻酸。

肇事司機吳俊松被依過失致死罪起訴後，原本和車行願以1200萬元和解，沒想到早就拋棄遭輾斃資優少女的陸姓父親，卻突然出面認女，要向車行及司機另提300萬元扶養費及精神慰撫金，導致和解破局，讓喪母又喪女的張姓單親媽媽悲泣「這有什麼天理啊」！

根據《三立新聞網》報導，張姓單親媽媽表示，當年和陸姓前夫透過試管生下女兒，不過丈夫之後外遇離婚，當時丈夫表明不要女兒，單親媽靠著娘家父母幫忙，獨自將女兒扶養長大，張宥潔也相當乖巧，在校成績優異還就讀資優班。

原本都是張姓女學生媽媽接送上下課，不過事發當天改由阿嬤到學校接孫女放學，返家途中卻遇死劫，單親媽媽趕抵車禍現場認屍，不斷放聲哭喊「怎麼會這樣」！

車行與駕駛原本希望能以1200萬和解，未料半路卻殺出陸姓前夫，根據張姓單親媽表示，「這個人我已經10多年沒見過，女兒也沒見過他，卻在這時候出現，這有什麼天理啊」！

她更氣憤表示，「他(前夫)從來沒有來看過孩子，女兒發生事情後也沒有感覺他有任何悲傷。官司已經打得很不順利，現在突然他(前夫)又另外跟車行及駕駛求償300萬，我真的不知道他為什麼要這樣！」

按照法律，陸姓前夫也算是張姓同學的法定代理人，依法可以求償，不過肇事駕駛的律師表示，希望死者父母能協調，按照原先說好的1200萬元賠償，這樣的話，張姓單親媽等於要把女兒的賠償金分給前夫，除了她無法接受，女方家屬也表示，這位陸姓前夫扶養費半毛都沒有出過，更不用提生活或是相處，現在為了賠償金居然現身，讓人相當不齒這位前夫的做法。

延伸閱讀

▸ 背後故事曝光！新莊化糞池驚見21cm嬰屍 高齡孕母四處求醫打排卵針

▸ 寧夏夜市知名豆花員工偷4450元 和解書卻認16年偷600萬

▸ 娃娃機退燒沒錢賺 台主改偷同業月入10萬

►有沒有過期的票券，點這邊讓你的過期票「復活」！

►韓妞最愛綠茶籽精華液！特價668快來搶～