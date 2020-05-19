瘋電影／監禁100呎　計畫性挾持落單女非姦非殺非勒索

文／賴賴

瘋言瘋語：

開場就沒冷場，整部電影流暢，劇本力道稍微單薄，但不失小成本電影中，不錯安排的整體設計，全片只有一個場景，兩個主要演員，能夠撐下接近90分鐘，實屬不易，很適合台灣編劇來做功課，編劇力道再著力深一點，那就更完美了。

一開始正妹被綁架，很容易想到18禁的設計，結果並不是，原來拉出一條大陰謀，但事實上整部片單就殺人動機與逃亡技巧，劇本都太粗略帶過，感覺是大綱本而沒有細膩深入人性的橋段設計，所以看完就只有一般般的感覺，不好不壞但至少不悶。

還好男主角有知名度，看得不吃力。

片 名：監禁100呎

英文片名：10x10

類 型：懸疑/驚悚

上映日期：2020-04-30

片 長：01時27分

導 演：蘇西艾溫(Suzi Ewing)

演 員：凱莉雷利(Kelly Reilly) 、 路克伊凡斯(Luke Evans) 、 諾爾克拉克(Noel Clarke)

國 家：英國

語 言：英語

發行公司：車庫娛樂



劇情大綱



看似與常人無異的路易斯(路克伊凡斯 飾)，綁架了他癡迷已久的女子凱茜(凱莉蕾莉 飾)，並將她囚 禁在自己家中一個10x10的密室內，試圖拷問出凱茜過往隱藏的驚人祕密......

▲平常有在健身的女人，不是省油的燈。

▲光天化日之下在停車場將女人擄走，超可怕。

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