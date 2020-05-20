瘋電影／正在相愛嗎？　神秘愛情籤詩顧問幫妳牽紅線

文／賴賴

瘋言瘋語：

這是典型的少女漫畫，適合高中女生的夢幻愛情題材，嚴格上來說撐不起電影劇情，感覺反而比較像是學生電影，劇本乏善可陳，內容也大同小異毫無驚喜，但是用來打發時間，還算可以，雖然主演演技不優，但是俊男美女還是頗養眼。

蛋糕師傅的愛情故事，已經有許多版本可以複製，沒想到這部片的劇情卻只是把蛋糕師當背景，所以沒有著墨在高點專業上，不需要做功課的劇本，就是少女漫畫的劇情，但劇情實在太空洞。就是用來打發時間的電影。

片 名：正在相愛嗎？

英文片名：Are You in Love?

類 型：愛情、喜劇

上映日期：2020-04-30

片 長：01時48分

導 演：金正權

演 員：成勛 、 金素恩

國 家：韓國

語 言：韓語

發行公司：海樂



劇情大綱

魅力滿分的咖啡師(成勛 飾)，雖然在美國長大，但在喜歡女生面前連問好也做不到，他認為工作時要專心工作、戀愛時才專心戀愛。咖啡廳打工職員素靜，雖然暗戀咖啡師，但作為「母胎單身」不懂戀愛的女孩，完全不懂男生的心，該如何獲得咖啡師的目光呢?



宛如平行線的兩人，在咖啡香味中，開始有了浪漫交集…



電影海報以陽光明媚的廚房為背景，金素恩流露著羞澀和心動的表情，坐在長椅上；而成勛站在身後滿懷甜蜜的眼神，令粉絲們對故事充滿期待。

▲店長向女主告白。

▲外表冷酷的店長，默默的暗戀許久。

▲女主有不得已的苦衷。

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