▲桃園尊爵大飯店，首家取得「防疫安心餐廳認證標章」。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

以「樂活防疫、安心飲食」為訴求，桃園市長鄭文燦21日核發首家「防疫安心餐廳認證標章」給五星級的尊爵大飯店。該飯店落實衛生局的5項管控宣言，包括，用餐時每桌至多8人或隔板間隔，並擇一採取梅花座、餐點加蓋、個人餐、公筷母匙或專人分菜等措施，讓消費者在用餐的過程中，有適當的安全距離，安心飲食。

▲用餐時有隔板間隔。▼疫情趨緩，桃園力推「防疫安心餐廳認證」。（圖／市府提供）

鄭文燦表示，隨著國內疫情趨緩，市府衛生局配合中央訂定的安心飲食政策，首先推出「桃園市防疫安心餐廳認證標章」，共有5項管控宣言，包括環境定期清潔消毒、從業人員勤洗手及戴口罩、顧客進入餐廳前須量體溫並消毒清潔手部，同時用餐時每桌至多8人或隔板間隔，並擇一採取梅花座、餐點加蓋、個人餐、公筷母匙或專人分菜，且餐廳室內人數更不得超過250人等措施。

▲每桌原可坐10，改為6- 8人。▼桃園市烹飪公會監事邱立輔、總幹事楊美珍也到場觀摩。（圖／市府提供）

而只要每間餐廳符合指定的防疫措施，經衛生局複檢合格後，即核發桃園市防疫安心餐廳認證標章，讓顧客外出至餐廳用餐時，可挑選有標章的業者，安心享受美食，共同落實防疫新生活運動。包括市府衛生局長王文彥、觀旅局長楊勝評、社會局長鄭貴華、尊爵大飯店總裁簡瑞璋、桃園市餐盒食品商業同業公會理事長鄧秀蘭、桃園市糕餅商業同業公會理事長林進旺、桃園市烹飪商業同業公會監事邱立輔、總幹事楊美珍均一同進行視察。

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