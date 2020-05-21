快訊／化糞池棄嬰案鎖定嫌犯！30多歲女未婚懷孕5月「肚子突消風」

記者陳豐德／新北報導

新北市新莊區一棟高級社區大樓，21日上午10時許化糞池清潔工在清理時，意外發現一具21公分長的男嬰屍體，經過專案小組擴大清查大樓24戶身分，目前已經鎖定犯嫌一名30多歲女子，近日有5個月懷孕紀錄卻疑似不幸小產，家人都還不知情，晚間8時許警方已傳喚她到案說明。

據查證，該名30多歲的女子還未婚，日前發現自己已經懷孕，曾經有到診所確認孕事，但卻隱瞞家人不讓他們知曉，近日肚子卻突然「消風」，聲稱肚子中的寶寶是小產沒了，目前專案小組已經鎖定她的身份，晚間8時許通知她到新莊警分局訊問，要釐清她是否為男嬰母親。

▼新莊化糞池嬰屍案目前警方已鎖定一名30多歲的女性嫌犯。（圖／記者陳豐德翻攝）



發現屍體的蔡姓工人表示，當時來社區來做化糞池清理工作，早上一來打開蓋子，當時還沒有發現裡面有東西，因為池子裏面暗暗的，只看到長條型的漂浮物在攔網上面，另名同事提議開消防水沖一下，後來他在洞口上面沖，發現怎麼有一個小娃娃有手有腳的，一開始還以為是洋娃娃。

為了更加確定到底是不是真的嬰兒，蔡姓工人就拿勺子把他撈起來，發現他真的有肚臍、有臍帶，當下就確定真的是嬰兒屍體，於是就就放下手邊工作，並通知社區主管，由社區主管通報警。「為什麼會嚇到？」蔡姓工人表示當下並沒有恐懼，只是認為那是一條小生命，不管父母要或者不要，都應該要做好後續處理，強調「這是為人長輩該做的事」。

鑑識小組到場採證，並將嬰屍撈起，發現屍體約21公分長，身上還有臍帶，有明顯男性特徵，初步研判疑似是懷胎約6個月的嬰兒，依照腐爛情形丟棄時間約3天內，目前遺體採證完畢後已送至板橋殯儀館，將另行解剖釐清死因。

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